Fałszywe zgłoszenia w powiecie oławskim. 17-latek wykonał 44 niepotrzebne połączenia na numer 112

Seria nieprawdziwych alarmów w powiecie oławskim

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oławie zajmowali się sprawą licznych fałszywych zgłoszeń kierowanych pod numer alarmowy 112. W dniach 12 i 13 czerwca 2026 roku nieznana wówczas osoba wielokrotnie informowała o rzekomych pożarach oraz awanturach, które wymagały natychmiastowej reakcji służb. Jak ustalili policjanci, sprawca kontaktował się z numerem alarmowym z telefonu pozbawionego karty SIM, za każdym razem przedstawiając się innymi, fikcyjnymi danymi. Analiza zgłoszeń wykazała, że łącznie wykonał on aż **44 połączenia**, zgłaszając zdarzenia, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Informacje te dotyczyły między innymi pożarów budynków mieszkalnych, lasów, kaplicy oraz płonących pojazdów.

Służby ratunkowe angażowane do fikcyjnych zdarzeń

Każde zgłoszenie o zagrożeniu było traktowane z najwyższą powagą, co wiązało się z natychmiastowym wysyłaniem na wskazane miejsca policjantów, strażaków oraz ratowników medycznych. Oznaczało to niepotrzebne dysponowanie służb, które w tym samym czasie mogły być potrzebne osobom znajdującym się w faktycznym niebezpieczeństwie. Dzięki analizie zabezpieczonych materiałów oraz przeprowadzonym ustaleniom telekomunikacyjnym policjanci kryminalni zdołali wytypować sprawcę tych działań. Już 13 czerwca 2026 roku funkcjonariusze dotarli do podejrzewanego, którym okazał się **17-letni mieszkaniec powiatu oławskiego**.

Odpowiedzialność karna za bezpodstawne wezwanie pomocy

Młody mężczyzna został już przesłuchany, a zgromadzony przez policję materiał dowodowy zostanie wkrótce przekazany do sądu. Za umyślne i nieuzasadnione wywołanie czynności służb ratunkowych oraz porządkowych grożą surowe konsekwencje prawne. Zgodnie z artykułem 66 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń, sprawca takiego czynu podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Policjanci przypominają, że numer alarmowy **112** służy wyłącznie do zgłaszania rzeczywistych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia. Nieuzasadnione blokowanie linii telefonicznej może doprowadzić do opóźnienia pomocy dla osób, które naprawdę jej potrzebują.

Źródło: Policja.pl