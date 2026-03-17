Poruszające słowa na pożegnaniu Magdaleny Majtyki. "Teraz dostała rolę anioła"

Pogrzeb Magdaleny Majtyki we Wrocławiu

Uroczystości pogrzebowe Magdaleny Majtyki odbyły się 17 marca we Wrocławiu. Ceremonia miała charakter świecki, a w jej trakcie wielokrotnie nawiązywano do artystycznej drogi zmarłej aktorki. W ostatnim pożegnaniu wzięli udział m.in. artyści z wrocławskiego Teatru Capitol, z którymi Majtyka współpracowała przez lata. Podczas ceremonii wygłoszono wiele poruszających przemówień. Gdy ktoś wspomniał o ostatniej roli zmarłej na deskach teatru, jedna z jej koleżanek po fachu stanowczo zareagowała. Zaznaczyła, że to nie była jej ostatnia rola, a teraz gra kolejną, na co rzekomo ma "dowód" w postaci... piórka.

Monika Dawidziuk wspomina zmarłą Magdalenę Majtykę

Podczas pożegnania głos zabrała m.in. aktorka Monika Dawidziuk, która wygłosiła wzruszające słowa o zmarłej przyjaciółce.

"Teraz dostała rolę anioła. Mam na to fizyczny dowód. [...] To piórko mi przypominało historię. Kiedyś usłyszałam, że jak anioły mówią do nas w życiu, to wtedy widzimy białe piórka. Ja wzięłam to piórko, które mi zleciało i się nazywało Madzia. [...] Ona była petardą i jest teraz najbardziej petardowionym aniołem, który tam jest. To jest właśnie Madzia" - mówiła aktorka Monika Dawidziuk.

Tajemnicze okoliczności śmierci Magdaleny Majtyki

Ciało Magdaleny Majtyki odnaleziono po trwających kilka dni poszukiwaniach w Biskupicach Oławskich niedaleko Wrocławia. Według informacji przekazanych przez służby, zwłoki odkryto 6 marca, niedługo po oficjalnym zgłoszeniu zaginięcia aktorki. Obecnie dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśnia miejscowa prokuratura.

Kariera aktorska Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka była wszechstronną polską aktorką, występującą na scenach teatralnych oraz przed kamerą. Największą rozpoznawalność przyniósł jej wieloletni angaż w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, gdzie kreowała postaci w licznych spektaklach i musicalach. Telewidzowie mogli ją oglądać w epizodycznych i gościnnych rolach w takich hitach, jak "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz" czy w popularnym serialu "1670".