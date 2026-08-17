Tłum czekał na powrót Polaków. Nagle z samolotu wysiadła inna mistrzyni! Mamy zdjęcia

Na godzinę 15:00 Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił specjalną konferencję prasową z udziałem wracających z mistrzostw Europy w Birmingham lekkoatletów. W tym gronie miały być m.in. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska i Anastazja Kuś. Zgromadzeni na lotnisku fani i przedstawiciele mediów byli skupieni głównie na powitaniu lekkoatletycznej reprezentacji. Większość z nich miała prawo nie spodziewać się, że kilkadziesiąt minut wcześniej wyląduje inna gwiazda polskiego sportu. Okazało się, że z samolotu niespodziewanie wyszła Katarzyna Wasick, czyli nowa mistrzyni Europy w pływaniu.

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Katarzyna Wasick niespodziewanie na lotnisku. Powitała kibiców ze złotym medalem

Polska pływaczka zaliczyła rewelacyjny start w miniony weekend w Paryżu. W finałowym wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym osiągnęła czas 23,84 s, co zagwarantowało jej nie tylko złoty medal, ale też pozwoliło ustanowić nowy rekord kraju. Katarzyna Wasick wygrała z utytułowaną mistrzynią olimpijską, Sarah Sjoestroem. O ostatecznym triumfie Polki zdecydowały zaledwie dwie setne sekundy.

Pojawienie się złotej medalistki na Okęciu wywołało bardzo pozytywne emocje. Wprawdzie tłum wyczekiwał reprezentantów z Birmingham, ale przylot pływaczki nabrał wyjątkowego wymiaru. Warto dodać, że polska kadra lekkoatletyczna przywiezie z Wielkiej Brytanii 8 krążków, jednak żadnego z najcenniejszego kruszcu. Tymczasem Katarzyna Wasick z dumą prezentowała złoto zawieszone na szyi, z radością pozowała do zdjęć, składała autografy i rozmawiała z mediami.

Tego popołudnia warszawskie lotnisko tętni prawdziwie sportową atmosferą. Zanim kibice na dobre zaczęli celebrować osiągnięcia polskiej reprezentacji z mistrzostw w Birmingham, zdążyli już uhonorować Katarzynę Wasick za fantastyczny triumf na mistrzostwach Europy w Paryżu.