Pola Wiśniewska uderza w lidera Ich Troje. Pokazała wymowną wiadomość od fanki

Michał i Pola Wiśniewscy regularnie goszczą w programach telewizyjnych

W połowie marca opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o ostatecznym rozpadzie małżeństwa popularnego piosenkarza. Lider formacji Ich Troje samodzielnie przekazał sympatykom za pośrednictwem materiału wideo, że jego związek z piątą partnerką życiową przeszedł do historii. Chwilę później głos zabrała sama zainteresowana, publikując zwięzły komunikat potwierdzający te doniesienia. Zaznaczyła wówczas kategorycznie brak chęci do prania brudów i opowiadania o kulisach rozpadu relacji w prasie. Od tego momentu dawni zakochani próbują trzymać fason i omijają temat nadchodzącego rozwodu szerokim łukiem. Dziennikarze jednak nie dają za wygraną i bacznie śledzą ich poczynania. Byli małżonkowie chętnie odwiedzają studia telewizyjne, ale w obliczu bezpośrednich pytań o powody życiowej rewolucji, błyskawicznie ucinają niewygodne dyskusje.

Piąta żona Michała Wiśniewskiego udostępniła zaskakujący zrzut ekranu

Początkowe zapewnienia o całkowitym odcięciu się od medialnego zgiełku wokół rozwodu powoli tracą na sile, a internetowa działalność żony wokalisty budzi rosnące kontrowersje. Kobieta regularnie zamieszcza na swoim profilu w mediach społecznościowych melancholijne sentencje oraz motywujące hasła, które obserwatorzy natychmiast łączą z jej aktualnymi problemami w życiu osobistym.

Ostatnio posunęła się jednak znacznie dalej w swojej wirtualnej aktywności. Na popularnej platformie społecznościowej opublikowała prywatną korespondencję, którą otrzymała od jednej z zaniepokojonych fanek. Przekaz tego tekstu okazał się niezwykle dosadny i przez większość internautów został zinterpretowany jako bezpośredni cios wymierzony w lidera zespołu Ich Troje.

Nadawczyni tej wiadomości zwróciła uwagę na niezwykłą powściągliwość Poli, która nie decyduje się na wynoszenie rodzinnych problemów na forum publiczne. Zarzuciła jednocześnie wokaliście i ojcu dzieci udostępnianie dwuznacznych treści, które mają świadczyć o jego rzekomym wielkim cierpieniu. Z perspektywy autorki komentarza takie postępowanie jest całkowicie niestosowne i zadaje dodatkowy ból najbliższemu otoczeniu artysty.

Dalsza część opublikowanego tekstu zawierała ogromną dawkę wsparcia dla porzuconej kobiety. Autorka wyznała, że w przeszłości sama doświadczyła bolesnego rozwodu i z perspektywy czasu uważa ochronę potomstwa przed medialną wojną rodziców za absolutny priorytet. Nie szczędziła również ciepłych słów pod adresem byłej partnerki muzyka, wyrażając głęboki podziw dla jej radzenia sobie z trudami samotnego macierzyństwa.

Największą sensację wzbudził jednak sam fakt, że piąta żona gwiazdora zdecydowała się zaprezentować tę specyficzną wiadomość szerszej publiczności na swoim profilu. Kobieta zrezygnowała z dodania jakichkolwiek własnych przemyśleń, ale internauci błyskawicznie uznali samą publikację za wystarczająco mocny komunikat. Wiele osób zastanawia się teraz, czy ten celowy zabieg miał ostatecznie uderzyć w byłego ukochanego.

"Ty potrafisz uszanować prywatność dzieci i nie prać brudów publicznie, a ojciec twoich synów daje relacje z podtekstami, jaki to był nieszczęśliwy. Przykre, że dorosły mężczyzna nie rozumie, jak krzywdzi w ten sposób swoich bliskich. Tulę cię mocno, bo przechodziłam przez rozwód i na szczęście oboje byliśmy na tyle dojrzali, żeby nie wylewać swoich żalów w social mediach. Jesteś silną kobietą i matką i podziwiam cię, jak sama wszystko ogarniasz. Jeszcze masz siłę na studia i pracę. Masz cudowne dzieciaczki i za parę lat one będą widziały, ile dla nich robisz - pisze internautka."