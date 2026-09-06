Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal. Tłumy w Białymstoku. Mata, Grubson i Zalia rozgrzali publiczność

Mata, Grubson i Zalia na jednej scenie

Tegoroczna edycja Podlaskie Dla Ciebie odbyła się 4 i 5 września. Dwudniowy festiwal przyciągnął publiczność na kampus Politechniki Białostockiej, gdzie na jednej scenie spotkali się artyści reprezentujący różne odcienie współczesnej polskiej muzyki.

Pierwszy dzień należał m.in. do Maty, Grubsona, Kizo, Pezeta, Zalii, MIÜ oraz Szeptuchy. Szczególnie mocnym punktem piątkowego programu był występ Maty. Raper był jedną z największych gwiazd tegorocznej odsłony festiwalu.

Publiczność mogła usłyszeć także Grubsona i Kizo, a fani hip-hopu mieli okazję zobaczyć na żywo Pezeta. Nie zabrakło również bardziej popowych i alternatywnych brzmień, za które odpowiadały Zalia i MIÜ.

Drugi dzień również pełen gwiazd

Sobotni program nie zwalniał tempa. Na scenie pojawili się Bedoes 2115, Avi, Bletka, Kuqe 2115, Nita, PRO8L3M oraz Vnorovski.

Organizatorzy postawili więc na bardzo różnorodny skład. Obok przedstawicieli nowej fali polskiego rapu znalazły się nazwiska mocno kojarzone z popem i alternatywą. Dzięki temu Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal przyciągnęło publiczność o różnych muzycznych upodobaniach.

Nie tylko koncerty. Tak wyglądał festiwal w Białymstoku

Muzyka była najważniejszym elementem wydarzenia, ale organizatorzy przygotowali również festiwalowe miasteczko. Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej znalazły się strefy związane z regionalną kuchnią, rzemiosłem oraz lokalną kulturą i inicjatywami społecznymi.

To właśnie połączenie ogólnopolskich gwiazd z podlaskim charakterem jest jednym z wyróżników wydarzenia. Festiwal od początku był pomyślany jako impreza dla mieszkańców regionu, ale jego line-up przyciąga również fanów muzyki z innych części Polski.

Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal pożegnało lato

Tegoroczna edycja była już trzecią odsłoną festiwalu. W poprzednim roku wydarzenie zgromadziło na kampusie Politechniki Białostockiej 13 tys. osób.

W tym roku organizatorzy ponownie postawili na duże nazwiska i mocno rapowo-popowy charakter imprezy. Dwa dni koncertów w Białymstoku były jednocześnie symbolicznym zakończeniem tegorocznego sezonu letnich festiwali.

W naszej galerii znajdziesz zdjęcia z Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal 2026. Zobacz, jak wyglądała impreza i jak publiczność bawiła się podczas koncertów największych gwiazd.

50