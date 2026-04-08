Pisała dla Dody, teraz walczy o miejsce w "Must Be The Music". Marissa odniosła globalny sukces

Przez program "Must Be The Music" przewinęła się cała masa artystów, którzy dzięki udziałowi w nim osiągnęli sukces w branży muzycznej. Format może jednak okazać się również szansą dla tych, którzy posiadają niemały dorobek artystyczny, ale nie osiągnęli jeszcze takiej rozpoznawalności, jaka by ich satysfakcjonowała i pozwoliła na zaspokojenie ambicji. W najbliższy piątek stacja Polsat wyemituje kolejny odcinek "Must Be The Music" i jak wynika z zapowiedzi, zobaczymy w nim Marię Dzięcielak, znaną polskim (i nie tylko!) słuchaczom jako Marissa. Mimo młodego wieku 21-latka ma ogromne doświadczenie w branży i sporo sukcesów na koncie, w tym także tych na arenie międzynarodowej. Wszystko za sprawą ścieżek dźwiękowych do filmów z serii "365 dni", które okazały się wielkimi hitami. W 2022 roku Marissa uplasowała się w czołówce najchętniej słuchanych piosenkarek w naszym kraju.

Marissa o sukcesie piosenki do filmu „365 dni: Ten dzień”

Marissa w "Must Be The Music"

Marissa nie miała jeszcze 18 lat, gdy osiągnęła międzynarodowy sukces i zaczęła pisać dla innych. Spod pióra artystki wyszedł między innymi jeden z największych hitów Dody, czyli singiel "Melodia ta", który promował wydaną w 2022 roku płytę "Aquaria". Dzięcielak pisała też dla Oskara Cymsa, Krystiana Ochmana oraz Sary James. W maju 2022 roku artystka dołączyła do programu "Spotify Radar Polska" wspierającego obiecujących twórców na początku jej muzycznej drogi, a jej wizerunek można było zobaczyć na billboardach w centrum Warszawy. Równolegle z rozwijaniem własnej kariery Marissa działa w Hotelu Torino.

Przyszedł czas, by Maria przypomniała o sobie szerszej publiczności, stąd jej udział w "Must Be The Music". Ostatni singiel, "Wróć", został wydany przez Marissę w lutym 2026 roku.