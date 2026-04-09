Paweł Pawlikowski powalczy o Złotą Palmę. Znamy szczegóły nowego filmu zdobywcy Oscara

Za ostateczny kształt skryptu najnowszego obrazu odpowiadają wspólnie polski reżyser Paweł Pawlikowski oraz niemiecki twórca Henk Handloegten. Na ekranie zobaczymy imponującą plejadę europejskich gwiazd, na czele z nominowaną niedawno do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Sandrą Hüller, znaną szerokiej publiczności ze "Strefy interesów" i "Anatomii upadku". Obok niej na planie pojawili się również tacy uznani aktorzy jak Hanns Zischler, August Diehl, Devid Striesow oraz Anna Madeley.

Nad procesem powstawania dzieła czuwało szerokie grono międzynarodowych producentów, w którym znaleźli się między innymi Ewa Puszczyńska z Extreme Emotions, Edward Berger, Mario Gianani czy Dimitri Rassam. Polski laureat Oscara ponownie zdecydował się na współpracę ze sprawdzonymi profesjonalistami ze swojej stałej ekipy, w tym z utytułowanym operatorem kamery Łukaszem Żalem, odpowiedzialną za kostiumy Aleksandrą Staszko oraz doświadczonym duetem scenografów: Katarzyną Sobańską i Marcelem Sławińskim. Warto dodać, że dystrybucją tytułu na rodzimym rynku zajmie się Kino Świat, a w gronie koproducentów znalazła się stacja CANAL+ Polska.

Wywiad: Tobias Lindholm, scenarzysta m.in. "Dochodzenie", "Na rauszu", "Mindhunter"

Fabuła nowego filmu Pawła Pawlikowskiego

Główna oś narracyjna produkcji skupia się na niezwykle skomplikowanych więziach łączących niemieckiego pisarza i noblistę Thomasa Manna z jego charyzmatyczną córką Eriką, która w tamtym okresie z sukcesami realizowała się jako aktorka oraz kierowca rajdowy. Akcja została osadzona w bardzo napiętym, szczytowym momencie zimnej wojny, gdy ojciec i córka decydują się na niebezpieczną wyprawę czarnym buickiem przez zrujnowane terytorium Niemiec. Ich trasa wiedzie z amerykańskiej strefy wpływów we Frankfurcie prosto do kontrolowanego przez sowieckie władze Weimaru. Dla wybitnego literata jest to pierwsza bezpośrednia konfrontacja z dawną ojczyzną od czasu podjęcia bardzo bolesnej decyzji o ewakuacji do Stanów Zjednoczonych.

Najnowszy projekt to bardzo wyraźny powrót rodzimego reżysera do ważnych motywów, które przyniosły mu globalny rozgłos przy okazji "Zimnej wojny" oraz "Idy". Twórca po raz kolejny bierze pod lupę kwestie skomplikowanej tożsamości, mierzenia się z historycznym poczuciem winy oraz budowania rodzinnych relacji w niezwykle brutalnych realiach powojennej, pogrążonej w kompletnym moralnym chaosie Europy.