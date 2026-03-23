Paulina Gałązka ujawnia zapisy swojej umowy z Polsatem. Aktorka wynegocjowała konkretne warunki

Udział w tanecznym formacie wymaga od celebrytów ogromnego poświęcenia ze względu na stresujące oceny jurorów, występy emitowane na żywo oraz wielogodzinne przebywanie na sali prób. Z tego powodu kwestie prawne i szczegółowe zapisy w dokumentach są dogadywane na długo przed startem nagrań. Kuluarowe plotki wielokrotnie sugerowały, że znane osobistości potrafią dyktować twórcom wyśrubowane żądania, dotyczące choćby zaplecza technicznego, komfortu podczas przygotowań czy nawet konkretnego wyglądu strojów. Dziennikarze "Super Expressu" postanowili więc sprawdzić u źródła, czy podobne, niestandardowe punkty znalazły się również w dokumentach podpisanych przez Paulinę Gałązkę.

Warunki umowy Pauliny Gałązki w "Tańcu z Gwiazdami"

Aktorka udzieliła wywiadu dziennikowi "Super Express", w którym wprost odniosła się do kwestii rzekomych gwiazdorskich kaprysów. Jak sama zaznaczyła, wraz ze swoją przedstawicielką skupiły się wyłącznie na zagwarantowaniu sprawiedliwych zasad współpracy, całkowicie rezygnując z żądania specjalnych przywilejów.

"Prosiłyśmy z agentką tylko o to, żeby mieć podobne warunki jak inni uczestnicy. Chodziło głównie o kwestie odpoczynku i przygotowań. To ważne, żeby wszyscy byli traktowani tak samo - wyjaśniła nam Gałązka."

Uczestniczka show zwróciła uwagę, że w przypadku tak wyczerpującego projektu kluczową rolę odgrywa nie tylko sprawność fizyczna, ale również odpowiedni relaks i zachowanie równowagi psychicznej. Mordercze tempo przygotowań, niekończące się próby choreograficzne oraz realizacja odcinków na żywo powodują, że każdy detal związany z higieną pracy nabiera ogromnego znaczenia.

W trakcie rozmowy dziennikarka zapytała artystkę, czy rezygnacja z wygórowanych żądań wynika z jej niezwykłej skromności. Odpowiedź gwiazdy na to stwierdzenie była niezwykle chłodna i pragmatyczna.

"Nie nazwałabym tego skromnością. Po prostu twardo stąpam po ziemi i mam już za sobą trochę produkcji, więc wiem, jak to wygląda od kulis - przyznała."

Wypowiedź uczestniczki programu dobitnie dowodzi, że lata spędzone na planach zdjęciowych pozwalają nabrać zdrowego dystansu do reguł panujących w show-biznesie. Zamiast wymyślać abstrakcyjne wymagania i mnożyć zachcianki, aktorka zdecydowała się postawić na równe traktowanie całej ekipy. Rozmowę z gwiazdą dla "Super Expressu" przeprowadziła Julita Buczek.