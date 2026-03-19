Patryk Pniewski i jego poprzednie związki. Z kim był łączony aktor, który zdecydował się na coming out?

Coming out Patryka Pniewskiego to wydarzenie o znaczeniu nie tylko osobistym dla aktora, ale także symbolicznym dla całej społeczności LGBTQ+ w Polsce. Decyzja o publicznym ujawnieniu swojej tożsamości jest zawsze aktem odwagi, zwłaszcza w przypadku osób publicznych, których życie osobiste często staje się obiektem spekulacji i oceny. Pniewski, znany z ról w serialach takich jak "Barwy szczęścia" czy "Pierwsza miłość", od lat cieszy się sympatią widzów. Co wiemy o jego życiu miłosnym?

Patryk Pniewski dokonał biseksualnego coming outu

Urodzony w 1991 roku aktor zyskał popularność przede wszystkim za sprawą oglądanych przez wielu widzów seriali telewizyjnych. Serialowy Krystian z "Pierwszej miłości" czy Józek z "Barw szczęścia" niewiele mówił jednak o swoich sprawach sercowych. Skupiał się przede wszystkim na karierze zawodowej. Ostatnio 34-latek zebrał się jednak na odwagę i poruszył osobiste tematy w podcaście "P.S. I LOVE YOU". W rozmowie z Anną-Marią Sieklucką wzruszająco dokonał coming outu.

"Przez długi czas myślałem, że jeżeli podobają mi się i dziewczyny, i chłopaki, to jest to moje brzemię i że coś jest ze mną nie tak. I nie chciałem taki być, ale nie dlatego, że czułem wewnętrznie, że to jest coś złego, tylko że ludzie mi tak dawali odczuć. Nie chcę się wstydzić bycia sobą, bo każdy ma prawo kochać" - wyznał.

Z kim spotykał się aktor? Jego życie uczuciowe jest owiane tajemnicą

O byłych partnerkach lub partnerach aktora nie wiemy zbyt wiele. Oficjalnie Patryk Pniewski nie przyznał nigdy, że jest w związku. Głośno było jednak o nim w 2017 roku, kiedy pojawiła się fala spekulacji, że jego dziewczyną została aktorka i wokalistka znana z "The Voice of Poland" - Katarzyna Sawczuk. Mówiło się nawet o kryzysie w ich związku oraz zazdrości chłopaka o udział partnerki w "Tańcu z Gwiazdami". Z czasem jednak menadżerka Sawczuk zdementowała wszelkie pogłoski tego typu, a sam Pniewski zagroził jednemu z magazynów podjęciem kroków prawnych w kwestii nieprawdziwych informacji o jego życiu uczuciowym. Kolejną partnerką aktora była jego koleżanka po fachu i influencerka, Oliwia Bosowska. Poza tymi dwiema postaciami - źródła milczą na temat innych związków mężczyzny. Warto też dodać, że zaprzyjaźnił się z Joanną Opozdą i Mariną Łuczenko-Szczęsną.

ZOBACZ TEŻ: Pola Wiśniewska przerywa milczenie w sprawie rozwodu. Szokujący sposób, w jaki dzieci poznały prawdę

26

Tego Pniewski szuka w związku. Zdradził, jakich ludzi przyciąga

We wspomnianej rozmowie 34-latek wyjawił także, że często spotyka się z zamkniętymi w sobie osobami. Jemu zaś zależy przede wszystkim na autentyczności i relacji na stałe.

"Mam tendencję, że przyciągam osoby niedostępne emocjonalnie, niezależnie od płci. A ja już jestem na takim etapie, że chciałbym autentycznej relacji. Czegoś na dłużej, czegoś na wyłączność" - powiedział.

Sonda Czy osoby LGBT powinny mieć prawo brać ślub w Polsce? Tak Nie