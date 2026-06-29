Pamiętacie Kamilę Warzechę z Top Model? Już tak nie wygląda!

Kamila Warzecha marzyła o modelingu

Przed zgłoszeniem się do programu w 2016 roku, 18-letnia Kamila mieszkała w Krapkowicach (województwo opolskie) i uczyła się w tamtejszym technikum ekonomicznym. Była wtedy na wczesnym etapie procedury medycznej związanej z tranzycją płci, a w jej oficjalnych dokumentach wciąż figurowało męskie imię. Żeby w ogóle wejść do świata modelingu i przygotować się do castingu w 6. edycji show, przeszła ogromną fizyczną metamorfozę i samodzielnie schudła aż 20 kilogramów. Na przesłuchaniu pojawiła się razem z mamą, która od samego początku mocno ją wspierała.

Kamila Warzecha i jej problemy w "Top Model"

Jako pierwsza otwarcie transpłciowa uczestniczka w historii polskiego Top Model, Kamila od razu wywołała ogromne poruszenie medialne. W programie przeszła radykalną zmianę wizerunku - jurorzy zdecydowali o skróceniu jej włosów i przefarbowaniu ich na jasny blond. W domu modelek nie brakowało jednak trudnych momentów i spięć. Głośnym echem odbiły się m.in. komentarze innego uczestnika, Daniela Tracza, dotyczące jej tożsamości.

- Ka­mi­la to jest bar­dzo kon­tro­wer­syj­na oso­ba. To nie jest ko­bie­ta. Z cia­ła to prze­cież fa­cet jest. Czy­ta prze­cież ja­kieś kar­ty ta­ro­ta… Ta­rot to jest sza­tan. Jak pa­trze na nią, to wi­dzę i to i to. Wi­dzę i fa­ceta i ko­bie­tę. Ka­mi­la to na­praw­dę jest raz Ka­mi­la, a raz Ka­mil - komentował wtedy Daniel.

Kamila nie ukrywała, że to i komfort wokół niektórych zadań sprawiał, że momentami obawiała się o swój dalszy udział w programie.

Mateusz Król z "Top Model": Nigdy nie chciałem żyć tak, jak moi rodzice

Jak obecnie wygląda Kamila Warzecha?

Kamila Warzecha po Top Model pojawiła się jeszcze na kilku wybiegach. Mimo to unikała jednocześnie konsekwentnie mediów. W jednym z wywiadów z Plotkiem zdradziła, że po programie nie zamierza skupić się tylko na modelingu.

- Po programie postawiłam na czas dla bliskich i samorozwój, lecz niekoniecznie w modelingu. Głównie na rozwijanie pasji takich jak właśnie medycyna niekonwencjonalna i naturalna, makijaż i branża beauty, z którymi wiążę swoją najbliższą przyszłość i kształcenie, bo to kocham. W tych kierunkach chcę iść - mówiła przed laty w rozmowie z Plotkiem.

Obecnie Kamila Warzecha prowadzi konto w mediach społecznościowych. Chwali się swoją piękną i szczupłą sylwetką. Kolor włosów zmieniła na jasny blond, który zdecydowanie pasuje do jej twarzy. Podróżuje po Europie z tajemniczym mężczyzną, który na kilku zdjęciach czule ją obejmuje.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak zmieniła się Kamila Warzecha!

20