Pamiętacie Kamilę Warzechę z Top Model? Już tak nie wygląda!

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Kamila Warzecha marzyła o modelingu
Przed zgłoszeniem się do programu w 2016 roku, 18-letnia Kamila mieszkała w Krapkowicach (województwo opolskie) i uczyła się w tamtejszym technikum ekonomicznym. Była wtedy na wczesnym etapie procedury medycznej związanej z tranzycją płci, a w jej oficjalnych dokumentach wciąż figurowało męskie imię. Żeby w ogóle wejść do świata modelingu i przygotować się do castingu w 6. edycji show, przeszła ogromną fizyczną metamorfozę i samodzielnie schudła aż 20 kilogramów. Na przesłuchaniu pojawiła się razem z mamą, która od samego początku mocno ją wspierała.
Kamila Warzecha i jej problemy w "Top Model"
Jako pierwsza otwarcie transpłciowa uczestniczka w historii polskiego Top Model, Kamila od razu wywołała ogromne poruszenie medialne. W programie przeszła radykalną zmianę wizerunku - jurorzy zdecydowali o skróceniu jej włosów i przefarbowaniu ich na jasny blond. W domu modelek nie brakowało jednak trudnych momentów i spięć. Głośnym echem odbiły się m.in. komentarze innego uczestnika, Daniela Tracza, dotyczące jej tożsamości.
- Kamila to jest bardzo kontrowersyjna osoba. To nie jest kobieta. Z ciała to przecież facet jest. Czyta przecież jakieś karty tarota… Tarot to jest szatan. Jak patrze na nią, to widzę i to i to. Widzę i faceta i kobietę. Kamila to naprawdę jest raz Kamila, a raz Kamil - komentował wtedy Daniel.
Kamila nie ukrywała, że to i komfort wokół niektórych zadań sprawiał, że momentami obawiała się o swój dalszy udział w programie.
Jak obecnie wygląda Kamila Warzecha?
Kamila Warzecha po Top Model pojawiła się jeszcze na kilku wybiegach. Mimo to unikała jednocześnie konsekwentnie mediów. W jednym z wywiadów z Plotkiem zdradziła, że po programie nie zamierza skupić się tylko na modelingu.
- Po programie postawiłam na czas dla bliskich i samorozwój, lecz niekoniecznie w modelingu. Głównie na rozwijanie pasji takich jak właśnie medycyna niekonwencjonalna i naturalna, makijaż i branża beauty, z którymi wiążę swoją najbliższą przyszłość i kształcenie, bo to kocham. W tych kierunkach chcę iść - mówiła przed laty w rozmowie z Plotkiem.
Obecnie Kamila Warzecha prowadzi konto w mediach społecznościowych. Chwali się swoją piękną i szczupłą sylwetką. Kolor włosów zmieniła na jasny blond, który zdecydowanie pasuje do jej twarzy. Podróżuje po Europie z tajemniczym mężczyzną, który na kilku zdjęciach czule ją obejmuje.