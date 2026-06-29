Widzew Łódź rozpoczyna zgrupowanie w Bad Erlach. Wiemy kogo zabrakło

Zgrupowanie w Austrii potrwa dwa tygodnie

Wieczornym poniedziałkowym treningiem łódzki zespół zainaugurował pobyt w uzdrowisku położonym na obrzeżach Alp. To najważniejsza część przygotowań drużyny do nadchodzących rozgrywek polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia powrócili do zajęć już tydzień wcześniej, trenując początkowo na własnych obiektach. Zespół ma za sobą pierwszy udany test aktualnej formy fizycznej. W minioną sobotę piłkarze wygrali z pierwszoligową Stalą Rzeszów 4:0 w meczu sparingowym.

Sztab szkoleniowy zdecydował się zabrać do Austrii kadrę liczącą dokładnie dwudziestu ośmiu zawodników. W tym gronie znaleźli się wracający z wypożyczeń Chorwat Tonio Teklić, Nigeryjczyk Samuel Akere, Senegalczyk Pape Meissa Ba, Kamil Cybulski oraz Antoni Klukowski. Do ekipy dołączyli również nieobecni wcześniej reprezentanci krajów: Serb Veljko Ilić, Cypryjczyk Stelios Andreou, Albańczyk Juljan Shehu oraz Przemysław Wiśniewski. Swoje pierwsze zajęcia w nowych barwach rozpocznie pozyskany latem Karol Świderski. Na wyjeździe zabrakło powołanego na mundial Steve'a Kapuadiego oraz rehabilitujących się w Łodzi Szymona Czyża i Duńczyka Lukasa Leragera.

Z kim zagrają w meczach kontrolnych?

Zagraniczne zgrupowanie łódzkiego klubu potrwa dokładnie do 14 lipca. W tym czasie sztab szkoleniowy zaplanował dla swoich podopiecznych rozegranie pięciu spotkań kontrolnych z międzynarodowymi rywalami. Już w najbliższą sobotę pierwszym przeciwnikiem czterokrotnych mistrzów Polski będzie słowacki zespół DAC 1904 Dunajska Streda. Dzień później widzewiacy zmierzą się na boisku z amerykańską drużyną New England Revolution. Intensywny weekend będzie bardzo dobrą okazją do przetestowania różnych rozwiązań taktycznych.

Kolejnym ważnym punktem przygotowań będzie zaplanowany na 10 lipca międzynarodowy miniturniej. Drużyna z Łodzi zmierzy się w nim z utytułowanym tureckim Besiktasem Stambuł oraz austriackim Mattersburger SV 2020. Ostatnim sprawdzianem formy podczas pobytu w alpejskim uzdrowisku będzie mecz ze słoweńskim Brinje Grosuplje, wyznaczony na 12 lipca. Po powrocie do kraju podopieczni Vukovicia rozegrają 19 lipca jeszcze jeden sparing z Puszczą Niepołomice. Zmagania w nowym sezonie ekstraklasy łodzianie zainaugurują 26 lipca na własnym stadionie przeciwko Motorowi Lublin.