Pamela Stefanowicz z Fit Lovers na pierwszym spacerze z noworodkiem. Influencerka wskoczyła w uroczą mini!

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers powitali na świecie pierwsze dziecko

Gwiazda z duetu Fit Lovers sprawdza się w macierzyństwie i relacjonuje w sieci pierwsze dni z noworodkiem. Influencerka oraz Mateusz Janusz odbyli pierwszą wspólną przechadzkę z synkiem, a kadry zalały internet. Oboje podzielili się radością na Instagramie.

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Ciężko to wytłumaczyć, ale życie nabiera sensu od nowa. Kiedyś byłby zwykły spacer, na który w sumie nie chce się iść, teraz to najlepsza atrakcja! - czytamy na Instagramie pary.

Mimo że od rozwiązania minęło kilkanaście dni, fani są pod wrażeniem obecnego wyglądu influencerki. Obserwatorzy zauważają, że ciąża oraz poród zupełnie nie wpłynęły na jej urodę. Mama szczerze dodaje, że brakuje jej powrotu na siłownię, która przez lata stanowiła jej rutynę. Obecnie absolutnym priorytetem pozostaje opieka nad chłopcem, dlatego wznowienie ćwiczeń musi trochę poczekać. Na profilu udostępniła wpis o trenującym partnerze.

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Ale teraz zazdroszczę Matisowi, że ćwiczy. Też nie mogę się doczekać, aż będę taka świcząca/sprawna. Mój trening to na mnie czeka tutaj póki co - napisała w sieci Pamela i pokazła trenującego partnera oraz synka leżącego na kanapie.

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Twórcy kanału od lat promują aktywność, dlatego ich publiczność bacznie obserwuje nową codzienność pary w roli rodziców. W sieci zaroiło się od pozytywnych opinii oraz życzeń, a fani zgodnie zauważają wielką radość malującą się na twarzach mamy i taty. Zakochani wrzucili pamiątkowe zdjęcia z wyjścia.

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Piękny czas, taki inny niż zawsze i jedyny w swoim rodzaju - napisali Fit Lovers, dzieląc się fotkami ze spaceru.

Dobra pogoda i uśmiechnięci celebryci z maleństwem to zaledwie tło. Trudno było przeoczyć Pamelę Stefanowicz, która na tę okazję założyła bardzo krótką i lekką sukienkę. Wyglądała znakomicie, prawda?

"Jacy Wy piękni i szczęśliwi. Wszystkiego pięknego", "Ale piękny czas przed wami", "Czas jedyny w swoim rodzaju. Łapcie każdą chwilę i ciśnijcie jak cytrynkę to co w niej najlepsze", "I Ty kobieto dopiero co urodziłaś?! Wyglądasz fenomenalnie!" - komentują internauci.

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