On Air Music Awards 2026 - ZWYCIĘZCY. Kto wygrał nagrody we wszystkich kategoriach? [WYNIKI]

On Air Music Awards 2026 - kto miał szanse na nagrody?

On Air Music Awards 2026 to nagrody, które powędrują do wykonawców, którzy podbijali polskie stacje radiowe w ciągu ostatniego roku. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Radio ESKA. 9 kwietnia 2026 roku w Katowicach odbyła się wielka celebracja polskiej muzyki. Kilka tygodni temu poznaliśmy listę nominowanych. Wśród wyróżnionych gwiazd znaleźli się tacy artyści jak Dawid Podsiadło, Doda, Roxie Węgiel, Julia Wieniawa, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Bletka, Zalia, Kaśka Sochacka, Sylwia Grzeszczak, Vito Bambino, Mrozu czy Daria Zawiałow. O tym, do kogo trafiły statuetki, zadecydowali fani, którzy przez kilka tygodni mogli głosować online na stronie TVN. Kto miał szczęście i będzie mógł pochwalić się nagrodą? Pełną listę zwycięzców znajdziecie niżej w tym artykule.

On Air Music Awards 2026 - kto wygrał? Lista zwycięzców?

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach są wytłuszczeni.

Przebój Roku

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"

Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"

Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"

Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"

Oskar Cyms - "Co noc"

Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"

Roxie - "Błękit"

Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Artysta Roku

Dawid Podsiadło

Vito Bambino

Wiktor Dyduła

Igo

Mrozu

Oskar Cyms

Artystka Roku

Zalia

Daria Zawiałow

Kaśka Sochacka

Roxie

Sylwia Grzeszczak

Bletka

Radiowy Debiut Roku

pszona

Wiktoria Kida

Kuba i Kuba

Maciej Skiba

Wani

Jeremi Sikorski

Rock i muzyka alternatywna

Dżem

Luxtorpeda

Hey

Lady Pank

Dziwna Wiosna

Pull the Wire

Hip Hop

Sobel

Fukaj

Taco Hemingway

Żabson

Pezet

Gibbs

Muzyka w sieci

MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"

Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Sobel - "Całe lato"

Bambi - "Czemu nie śpisz?"

Julia Wieniawa - "Kocham"

Pop

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Oskar Cyms - "Co noc"

Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"

Carla Fernandes - "Co, jeśli?"

Roxie - "Błękit"

Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Duet / Współpraca /Projekt muzyczny