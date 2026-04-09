On Air Music Awards 2026 - ZWYCIĘZCY. Kto wygrał nagrody we wszystkich kategoriach? Pełna lista

Spis treści
On Air Music Awards 2026 - kto miał szanse na nagrody?
On Air Music Awards 2026 to nagrody, które powędrują do wykonawców, którzy podbijali polskie stacje radiowe w ciągu ostatniego roku. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Radio ESKA. 9 kwietnia 2026 roku w Katowicach odbywa się wielka celebracja polskiej muzyki. Kilka tygodni temu poznaliśmy listę nominowanych. Wśród wyróżnionych gwiazd znaleźli się tacy artyści jak Dawid Podsiadło, Doda, Roxie Węgiel, Julia Wieniawa, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Bletka, Zalia, Kaśka Sochacka, Sylwia Grzeszczak, Vito Bambino, Mrozu czy Daria Zawiałow. O tym, do kogo trafiły statuetki, zadecydowali fani, którzy przez kilka tygodni mogli głosować online na stronie TVN. Kto miał szczęście i będzie mógł pochwalić się nagrodą? Pełną listę zwycięzców znajdziecie niżej w tym artykule.
On Air Music Awards 2026 - kto wygrał? Lista zwycięzców?
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach są wytłuszczeni. Lista będzie aktualizowana.
Przebój Roku
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"
- Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"
- Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
- Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
- Roxie - "Błękit"
- Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"
Artysta Roku
- Dawid Podsiadło
- Vito Bambino
- Wiktor Dyduła
- Igo
- Mrozu
- Oskar Cyms
Artystka Roku
- Zalia
- Daria Zawiałow
- Kaśka Sochacka
- Roxie
- Sylwia Grzeszczak
- Bletka
Radiowy Debiut Roku
- pszona
- Wiktoria Kida
- Kuba i Kuba
- Maciej Skiba
- Wani
- Jeremi Sikorski
Rock i muzyka alternatywna
- Dżem
- Luxtorpeda
- Hey
- Lady Pank
- Dziwna Wiosna
- Pull the Wire
Hip Hop
- Sobel
- Fukaj
- Taco Hemingway
- Żabson
- Pezet
- Gibbs
Muzyka w sieci
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
- Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Sobel - "Całe lato"
- Bambi - "Czemu nie śpisz?"
- Julia Wieniawa - "Kocham"
Pop
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
- Carla Fernandes - "Co, jeśli?"
- Roxie - "Błękit"
- Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"
Duet / Współpraca /Projekt muzyczny
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
- Kuban, Mrozu, Favst - "zanim spadnie deszcz"
- Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka - "samoloty"
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"