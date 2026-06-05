Ten kolor będzie królował jesienią 2026. Projektanci są zgodni

Nadchodzący sezon jesienny 2026 zapowiada się pod znakiem jednego, konkretnego koloru, który już teraz intensywnie elektryzuje świat mody i wyznacza nowe kierunki w estetyce.

Ten dominujący odcień symbolizuje odejście od dotychczasowych jasnych i neutralnych palet, wprowadzając do mody jesiennej głębszy, bardziej wyrazisty i dojrzalszy nastrój, inspirowany naturą i poszukiwaniem stabilności.

Jego wszechstronność jest podkreślana przez obecność zarówno w kolekcjach luksusowych domów mody, jak i popularnych sieciówek, a także przez łatwość łączenia go z różnymi barwami i zastosowania w szerokiej gamie elementów garderoby i dodatków.

Eksperci zgodnie podkreślają jego ponadczasowy charakter, uniwersalną zdolność do komplementowania każdej karnacji oraz idealne wpisywanie się w trend "quiet luxury", co gwarantuje, że nie będzie to jedynie efemeryczna moda, lecz trwała dominacja.

Na wybiegach coraz częściej pojawiają się stylizacje, które mają dodawać pewności siebie, elegancji i poczucia stabilności. Widać wyraźny zwrot w stronę kolorów inspirowanych naturą, ziemią i spokojem. To odpowiedź na zmęczenie przesytem trendów i potrzebę czegoś ponadczasowego, co zostanie z nami na dłużej niż jeden sezon.

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Ten kolor będzie hitem jesieni!

Co ciekawe, ten kolor pojawia się nie tylko w kolekcjach luksusowych domów mody, ale także w zapowiedziach popularnych sieciówek. Projektanci wykorzystują go w płaszczach, garniturach, dzianinach, ale też w dodatkach, jak na przykład na torebkach, botkach i paskach. Styliści podkreślają, że świetnie współgra zarówno z klasyczną czernią, jak i z kremami, karmelami czy złamaną bielą.

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Jesień 2026 - najmodniejszy kolor

Chodzi o głęboki, czekoladowy brąz. To właśnie on ma być kolorem numer jeden jesieni 2026. Elegancki, ciepły, a jednocześnie niezwykle uniwersalny. Brąz wraca w nowej odsłonie, tym razem bardziej nasyconej, luksusowej i nowoczesnej niż ten, który pamiętamy sprzed lat. Eksperci od wizerunku zwracają uwagę, że ten odcień działa korzystnie na każdą karnację i dodaje stylizacjom klasy bez efektu przesady. Jest idealny zarówno do biura, jak i na co dzień.

Co więcej, brąz doskonale wpisuje się w trend quiet luxury, który wciąż będzie silny w 2026 roku. Jeśli planujesz odświeżyć garderobę na kolejną jesień, warto mieć to na uwadze. Ten kolor nie będzie chwilową modą. Projektanci są zgodni i podkreślają, że jesienią 2026 brąz przejmie stery i na dobre zdominuje ulice, wybiegi i witryny sklepowe.