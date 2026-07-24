Sztuczna inteligencja stworzyła hit mediów społecznościowych. Doda bawi się do piosenki o Romanie

Hity generowane przez sztuczną inteligencję opanowały TikToka

Nowoczesne technologie coraz odważniej przenikają do naszej codzienności, a artyści chętnie wspierają się systemami AI podczas pracy w studiu. Część z nich powierza maszynom wyłącznie realizację teledysków, chociaż wielu twórców poszło o krok dalej i produkuje kompletne utwory przy użyciu systemów komputerowych. Najczęściej dostarczają oni programom własny tekst oraz proszą o dobranie unikalnego głosu, jednak niektórzy polegają na algorytmach od wykreowania słów, przez warstwę muzyczną, aż po sam wokal.

Polscy użytkownicy platform takich jak TikTok oraz YouTube wręcz pokochali wygenerowane komputerowo nagrania, które bardzo często bazują na nostalgii lub stanowią formę parodii. Sporym zainteresowaniem cieszy się przypominający rockowe hity lat osiemdziesiątych utwór „Kiedyś to było” oraz udająca klasyczny pop piosenka „Święty spokój”. Wielkie uznanie zdobył również opowiadający o nadmorskiej drożyźnie „Paragon grozy” czy dedykowana na tłusty czwartek „Piosenka o pączku”, a internauci masowo odtwarzają satyryczne przeróbki wytwórni Kut*s Records, np. „Antyczny Napaleniec”.

Twórcy piosenki Oj wymasuj mnie Romanie

Aktualnie wielkim przebojem na weselach i podczas innych hucznych imprez pozostaje piosenka o Romanie. Wokalistka występująca na tego typu wydarzeniach przekazała redakcji portalu Super Express, że Polacy coraz chętniej domagają się grania utworów wygenerowanych przez AI, a zapytania o to konkretne nagranie słyszy bardzo regularnie od zeszłego miesiąca.

Kto tak naprawdę wyprodukował ten sieciowy hit? Za ułożenie tekstu i skomponowanie muzyki odpowiadają bezpośrednio Edyta oraz Marcin Przytulscy. Cały utwór został jednak zaśpiewany przez system sztucznej inteligencji, przedstawiany słuchaczom pod nazwą Jessica AI.

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- Jessica Music to mój artystyczny pseudonim. Nazywam się Edyta Przytulska. Jestem niezależną artystką, autorką tekstów i muzyki. Moja twórczość dostępna jest na platformach streamingowych, takich jak Spotify, oraz w mediach społecznościowych, w tym TikTok, gdzie dzielę się swoją muzyką i projektami artystycznymi. Tworzę muzykę w różnych klimatach — od emocjonalnych utworów po energiczne, klubowe brzmienia. Każdy projekt jest dla mnie formą artystycznej ekspresji i budowania własnego muzycznego świata. Jeśli szukasz muzyki z duszą, energią i autentycznością - jesteś we właściwym miejscu - napisała twórczyni Jessici.

Dziennikarze serwisu Super Express próbowali ustalić, czy autorką popularnego przeboju była znana piosenkarka Edyta Przytulska. Menedżer reprezentujący interesy gwiazdy przyznał jednak szczerze, że nie posiada absolutnie żadnej wiedzy w tej sprawie.

Influencerka Piekielna Kuchnia Marleny i Doda podbijają viral o Romanie

Ogromna popularność piosenki wynika nie tylko z jej stworzenia, ale przede wszystkim z rolki opublikowanej w sieci przez Piekielną Kuchnię Marleny. Influencerka udostępniła swój układ taneczny do muzyki i zaczęła głośno wykrzykiwać wstawki o Romusiu, co błyskawicznie podchwycili użytkownicy platform społecznościowych. Obecnie powstaje gigantyczna liczba materiałów wideo z tym konkretnym dźwiękiem, na których widać zazwyczaj głaskane koty oraz psy. Swoje nagrania w ramach nowego trendu udostępniła już wokalistka Doda, a także piłkarze grający w barwach zespołu Arka Gdynia. Najlepsze filmiki wykorzystujące ten przebój można bez problemu obejrzeć w przygotowanej galerii zdjęć.