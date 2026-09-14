ME siatkarzy. Bułgaria wygrywa z Izraelem. Jak wygląda sytuacja w polskiej grupie?

Bułgaria wraca do gry w mistrzostwach Europy

W rozgrywanym w poniedziałek, 14 września 2026 roku, meczu mistrzostw Europy siatkarzy w Sofii, reprezentacja Bułgarii pokonała Izrael 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:20). Gospodarze wrócili na zwycięską ścieżkę po niespodziewanej porażce z drużyną Ukrainy. Ukraińcy z kolei wcześniej tego samego dnia odnieśli pewne zwycięstwo nad Portugalią, wygrywając 3:0.

Bułgarzy, którzy w zeszłym roku zdobyli tytuł wicemistrzów świata, plasują się obecnie na trzecim miejscu w grupie B. Ich bilans to trzy zwycięstwa i jedna porażka. We wtorek zespół ma przerwę w rozgrywkach, przygotowując się do kluczowego, środowego starcia na zakończenie fazy grupowej, w którym ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Polski.

Co dalej w grupie B mistrzostw Europy?

We wtorek polscy siatkarze rozegrają spotkanie z Ukrainą. Trzy godziny przed tym meczem na parkiet wyjdą drużyny Macedonii Północnej oraz Portugalii. Awans do 1/8 finału turnieju wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z czterech, sześciozespołowych grup.

Polacy, prowadzeni przez trenera Nikoli Grbicia, są uważani za jednych z głównych faworytów mistrzostw. Biało-czerwoni przystępują do turnieju jako obrońcy tytułu oraz aktualni triumfatorzy Ligi Narodów. Trzy lata temu sytuacja była analogiczna - po wygraniu Ligi Narodów polscy siatkarze sięgnęli po złoto mistrzostw Europy. Organizatorami obecnych mistrzostw są Finlandia, Rumunia, Bułgaria (gdzie Polacy grają fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów w Sofii) oraz Włochy, które będą gospodarzem decydujących meczów w Mediolanie.