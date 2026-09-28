"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko rywalizacja, to też miejsce sprzyjające zawarciu nowych znajomości, a nawet przyjaźni. Gwiazdami jesiennej odsłony show, które złapały wspólne flow, bez wątpienia są Helena Englert i Kaeyra, która pożegnała się z programem. Baran w rozmowie z Eską podczas treningów do 4. odcinka przyznała, że to zasługa podobnych życiowych doświadczeń. Z Heleną są niemalże rówieśniczkami!

Kaeyra zaprzyjaźniła się z Heleną Englert

Odpadnięcie Kaeyry bardzo mocno zasmuciło Englert, która zdążyła już ją pożegnać w mediach społecznościowych. Artystka mogła liczyć na wsparcie koleżanki. Jak się okazało, Karolina pocieszała Helenę także po jej doskonale przyjętym występie, poprzedzonym mocnym materiałem ENG, w którym córka Beaty Ścibakównej i Jana Englerta wyjawiła, jak radzi sobie z krytyką skierowaną w jej stronę. Kaeyra zabrała głos, mówiąc do kamery, że hejt, z jakim spotyka się Helena, jest w pełni niezasłużony.

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Kaeyra broni Heleny Englert. Mają wspólne plany

Wyznanie Heleny w ENG poprzedzającym jej taniec mocno poruszyło Kaeyrę. Wokalistka, która pożegnała się z programem, wyznała w rozmowie z Eską, że bardzo mocno zaprzyjaźniła się z Englert i stanęła w jej obronie. Hejt, z którym musiała się mierzyć, jest jej zdaniem bardzo niesprawiedliwy.

Kocham ją, naprawdę. Cieszę się, że mogłam ją poznać. W sumie nie wierzyłam w to, co się stało, dopóki Helena nie podeszła do mnie z płaczem. Świetna osoba. Rozmawiałam z nią po jej występie i cieszę się, że ludzie mogą ją poznać z takiej strony, jaka naprawdę jest. Wszyscy widzieliśmy, z jakim hejtem się mierzy i to jest tak niesprawiedliwe... Ona tak ciężko pracuje. Jest tak utalentowana. Cieszę się, że jest w moim życiu, będę ją teraz wspierać. Mamy nawet zaplanowane wakacje razem! - poinformowała w rozmowie z Eską.