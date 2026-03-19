Nie żyje 27-letnia influencerka. Zostawiła w sieci niepokojące wiadomości

Ayşegül Eraslan znaleziona martwa w mieszkaniu

Do dramatu doszło w jednej ze stambulskich dzielnic. Zaniepokojeni bliscy przez dłuższy czas nie mogli nawiązać kontaktu z 27-latką, co skłoniło ich do wezwania odpowiednich służb. Gdy policjanci w towarzystwie ratowników medycznych weszli do lokalu, natrafili na zwłoki influencerki.

Służby na miejscu od razu potwierdziły, że kobieta nie żyje. Sprawę bezzwłocznie przejęła lokalna prokuratura. Ciało 27-latki trafiło do instytutu medycyny sądowej, by dzięki szczegółowym badaniom zrekonstruować dokładny przebieg zdarzeń. Wiadomość o jej nagłej śmierci błyskawicznie trafiła do tureckich mediów, wywołując szok u licznych fanów.

Tajemnicze wpisy 27-letniej influencerki tuż przed śmiercią

Ayşegül Eraslan cieszyła się sporą popularnością w sieci, gromadząc ponad 360 tysięcy obserwujących. Rozpoznawalność przyniosła jej nie tylko obecność w internecie, ale też występy w formatach telewizyjnych. Jej konta w mediach społecznościowych pełne były relacji z podróży, spotkań ze znajomymi i urywków z codziennego życia.

Jednak na krótko przed tragedią na jej profilach zaczęły pojawiać się niepokojące treści. 27-latka dzieliła się bardzo osobistymi przemyśleniami. W jednym ze wpisów wyznała, że istnieją sprawy, o których nigdy nie mogła powiedzieć głośno, zaznaczając przy tym, że przez całe życie unikała ranienia innych ludzi.

W następnych publikacjach wracała do ciężkiego dzieciństwa i wspominała o domowej przemocy. Skarżyła się na dojmującą samotność i brak oparcia w rodzinie. Zwróciła się też do swoich fanów z nietypowym apelem, prosząc, aby w razie konieczności zajęli się jej psami.

Z policyjnych ustaleń wynika, że kilka dni przed śmiercią influencerka wróciła do ojczyzny z wyjazdu do Egiptu. Kamery monitoringu zarejestrowały, że niedługo przed tragedią w jej mieszkaniu przebywał aktor Sunay Kurtuluş. Mężczyzna złożył wyjaśnienia na komendzie, a następnie został wypuszczony. Jego otoczenie zapewnia, że od samego początku współpracował z organami ścigania i nie miał nic wspólnego z tą sprawą.

Śledczy dowiedzieli się również, że tuż przed zgonem Ayşegül Eraslan dzwoniła do swojego brata i wysłała wiadomość do bliskiej przyjaciółki. Policja zabezpieczyła trzy należące do niej telefony, które mają ułatwić odtworzenie ostatnich godzin z życia 27-latki.

Ważne telefony zaufania dla osób w kryzysie

Jeśli mierzysz się z problemami, masz myśli samobójcze lub znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy w kryzysie, pamiętaj o możliwości skorzystania z darmowych infolinii wsparcia:

800 70 2222 - infolinia całodobowa - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - infolinia całodobowa - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - infolinia całodobowa - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - infolinia całodobowa - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - infolinia całodobowa - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia