Andziaks i Ola Nowak z mężami. Mercedes cała w piórach, a Sadownik jak posągowa diwa. Tak wyglądała premiera "Girls of Warsaw"

Już 18 września na platformie Prime Video zadebiutuje produkcja, jakiej na polskim rynku jeszcze nie było. Mowa o serialu "Girls of Warsaw", którego bohaterkami są topowe polskie influencerki - Andziaks, Ola Nowak, Jessica Mercedes oraz Klaudia Sadownik. Serial z bliska przyjrzy się codzienności tych żyjących "na widoku" kobiet, znajdujących się pod nieustanną presją milionów obserwatorów. Kamera, jak zapewnia opis, towarzyszyła im zarówno w momentach spektakularnych sukcesów, ale także w chwilach zwątpienia, zmęczenia czy samotności, czyli tych emocji i wydarzeń, których na co dzień nie widać w mediach społecznościowych.

Premiera "Girls of Warsaw"

Na trzy dni przed pojawieniem się serialu w ofercie platformy w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się jego uroczysta premiera z udziałem bohaterek, ich rodzin oraz kolegów i koleżanek z branży. Każda z dziewczyn inaczej podeszła do obowiązującego dresscode'u, jakim był "smart casual". Nowak postawiła na klasykę, Sadownik na młodzieżowy look, a Andziaks i Jessica Mercedes na pióra.

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Andziaks z mężem, a Jessica cała w piórach

Na premierze serialu "Girls of Warsaw" bohaterki zaprezentowały nowoczesne ujęcie stylu smart casual. Klaudia Sadownik postawiła na biało-czarną sukienkę maxi. Jessica Mercedes z kolei zaskoczyła błękitną stylizacją z pierzastym wykończeniem. Ola Nowak postanowiła pójść w absolutną klasykę i na ściankę wybrała czarną dopasowaną sukienkę maxi z głębokim rozcięciem na nodze. Andziaks natomiast założyła czarną pierzastą sukienkę mini.

Zarówno Andziaks, jak i jej przyjaciółka Ola mogły tego wyjątkowego dla nich dnia liczyć na wsparcie swoich mężów, z którymi także chętnie pozowały dla fotoreporterów. Na samej imprezie wśród gości nie zabrakło innych influencerek, tj. Julia Żugaj, Maria Jeleniewska czy Natsu. Zobaczcie, jak prezentowały się "dziewczyny Warszawy" na oficjalnej premierze serialu w naszej galerii.