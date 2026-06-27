Żona Brooklyna Beckhama pokazała się bez niczego! Wychudzona Nicola wywołała poruszenie

Rodzinne waśnie u Beckhamów

W przeszłości rodzina Beckhamów - David i Victoria wraz z dziećmi: Brooklynem, Romeo, Cruzem i Harper - była uważana za jeden z najbardziej zgodnych klanów w show-biznesie. Teraz jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a relacje w rodzinie są niezwykle napięte. W centrum medialnej burzy znaleźli się najstarszy potomek piłkarza, Brooklyn Peltz Beckham, oraz jego wybranka Nicola (małżonkowie przyjęli podwójne nazwiska). Chociaż para regularnie okazuje sobie uczucia w internecie i niedawno obchodziła rocznicę zaręczyn, to ich relacje z Davidem i Victorią mają być dalekie od idealnych.

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Zaręczyny Brooklyna i Nicoli miały miejsce w 2020 roku, a dwa lata później zakochani wzięli ślub podczas wystawnego przyjęcia na Florydzie. Od tego czasu nieustannie pojawiają się informacje o konfliktach między młodym małżeństwem a rodzicami 27-latka. W ostatnich miesiącach spekulacje przerodziły się w jawny spór, który śledzą media na całym świecie.

Z doniesień zagranicznej prasy wynika, że Brooklyn miał oskarżyć rodziców o wtrącanie się w jego związek z Nicolą oraz o manipulowanie wizerunkiem w mediach. Te słowa wywołały spore poruszenie wśród fanów słynnej rodziny. W tym czasie Nicola konsekwentnie wspiera swojego męża. Starsza o 4 lata aktorka wielokrotnie podkreślała, że popiera Brooklyna w jego wyborach. Para często chwali się wspólnymi zdjęciami, akcentując, jak istotna jest dla nich lojalność. Niedawno Brooklyn publicznie docenił rodzinę swojej żony, składając serdeczne życzenia urodzinowe swojemu teściowi, Nelsonowi Peltzowi, i wyznając mu miłość!

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Nicola Peltz Beckham zachwyca internautów smukłą sylwetką. Czy nie jest zbyt smukła?

Zarówno Brooklyn, jak i Nicola chętnie korzystają z mediów społecznościowych. Syna piłkarza obserwuje niemal 16,5 miliona osób, a jego żonę 3,4 miliona. Niedawno urodziwa Peltz, na co dzień modelka i aktorka, opublikowała w sieci swoje zdjęcie bez ubrań. Chociaż była naga, ujęcie nie odsłaniało więcej niż typowy strój kąpielowy. Mimo to fotografia wywołała lawinę komentarzy, głównie ze względu na bardzo smukłą figurę celebrytki.

31-latka wygląda na niezwykle szczupłą, co w branży modelek jest częstym widokiem. Ale trend na bardzo smukłe sylwetki znów staje się popularny i poza wybiegiem, a gwiazdy, które jeszcze niedawno promowały pełniejsze kształty, teraz intensywnie zrzucają wagę. Internauci nie kryją zachwytu nad urodą i figurą młodej pani Beckham - mają rację?

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