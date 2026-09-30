Największe męskie metamorfozy polskiego show-biznesu. Tak wyglądali przed laty

Aż trudno uwierzyć, że to oni. Stare zdjęcia potrafią zaskoczyć

Stare zdjęcia gwiazd mają w sobie coś, co przyciąga uwagę. Pozwalają wrócić do czasów, gdy dzisiejsi aktorzy, muzycy czy prezenterzy dopiero debiutowali na ekranach i scenach. Inne fryzury, moda charakterystyczna dla danej dekady, brak zarostu albo po prostu znacznie młodsza twarz sprawiają, że czasami trzeba przyjrzeć się fotografii dwa razy.

Dotyczy to również panów polskiego show-biznesu. Wystarczy przypomnieć sobie pierwsze telewizyjne występy Krzysztofa Zalewskiego czy Michała Szpaka. Obaj dali się poznać szerszej publiczności dzięki talent show, choć każdy w zupełnie innym momencie i z innym wizerunkiem. Dziś fotografie z tamtych czasów są ciekawym zapisem początków ich kariery.

Patryk Vega przeszedł spektakularną metamorfozę. W końcu zdradził, jak schudł

Są jednak gwiazdy, w przypadku których trudno wskazać jeden charakterystyczny wizerunek. Michał Wiśniewski przez lata zrobił z eksperymentowania z wyglądem część swojej scenicznej osobowości. Kolory włosów, fryzury i stylizacje zmieniały się razem z kolejnymi etapami jego działalności. Czerwone włosy do dziś pozostają jednak jednym z elementów najmocniej kojarzonych z liderem Ich Troje.

Fryzury, zarost i zupełnie inny styl. Lata zrobiły swoje

Nie każda zmiana musi jednak oznaczać spektakularną metamorfozę. W przypadku wielu gwiazd największą różnicę widać dopiero wtedy, gdy zestawi się współczesne fotografie z kadrami sprzed 10, 20 czy 30 lat.

Dobrym przykładem może być Krzysztof Ibisz. Prezenter jest obecny w telewizji od wielu lat, dlatego jego zawodowa historia jest jednocześnie świetnie udokumentowana na zdjęciach. Zmieniały się trendy, garnitury i fryzury, a kolejne fotografie przypominają różne etapy jego kariery.

Podobnych przykładów nie brakuje wśród aktorów. Borys Szyc, Mateusz Damięcki, Tomasz Karolak czy Piotr Stramowski są dziś doskonale rozpoznawalni, ale zdjęcia wykonane wiele lat temu pokazują ich w wydaniu, o którym część widzów mogła już zapomnieć. W niektórych przypadkach zmiana wynika przede wszystkim z upływu czasu, w innych sporą rolę odegrały fryzura, zarost czy zmiana stylu.

Nie wszyscy zmienili się tylko z wiekiem. Te przemiany były naprawdę duże

Są też historie, w których nie chodzi jedynie o zdjęcie sprzed dwóch dekad. Olaf Lubaszenko w pewnym momencie przeszedł wyraźną zmianę sylwetki. Aktor publicznie mówił o odchudzaniu, a jego późniejsze fotografie szybko zwróciły uwagę mediów.

Głośna była również przemiana Patryka Vegi. Reżyser znacząco schudł, przez co jego wygląd wyraźnie się zmienił. To właśnie takie zestawienia najlepiej pokazują, że hasło „metamorfoza” może oznaczać coś zupełnie innego w przypadku każdej osoby.

Nie można też zapominać o artystach, którzy przez lata świadomie bawili się swoim scenicznym wizerunkiem. Fryzura, zarost, tatuaże czy sposób ubierania się bywają przecież równie ważnym elementem przemiany, co zmiana sylwetki.

Jak przed laty wyglądali znani aktorzy, muzycy i prezenterzy? Zebraliśmy ich archiwalne zdjęcia w naszej galerii. Sprawdźcie, kto zmienił się najbardziej.