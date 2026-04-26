Najdziwniejsze występy na Eurowizji. Tego nie da się odzobaczyć

Srebrna gwiazda, która zaszokowała Europę

Czy pamiętasz legendarny występ Verki Serduchki z 2007 roku? Kiedy drag queen z Ukrainy wjechała na scenę w Helsinkach w stroju przypominającym ludzką kulę dyskotekową z ogromną gwiazdą na głowie, Europa wstrzymała oddech. Piosenka "Dancing Lasha Tumbai" z miejsca stała się jednym z najbardziej ikonicznych utworów w historii konkursu, zdobywając dla Ukrainy 2. miejsce z wynikiem 235 punktów (zwyciężyła wtedy Marija Šerifović z Serbii reprezentująca kraj debiutujący jako niepodległe państwo).

Wokół występu narosło jednak sporo kontrowersji. Tekst piosenki, łączący język ukraiński, niemiecki, angielski i rosyjski, zawierał tytułową frazę. Wielu fanów oraz komentatorów politycznych usłyszało w niej słowa "Russia Goodbye", co wywołało skandal zaledwie kilka lat po pomarańczowej rewolucji. Andrij Danyłko, twórca postaci Verki, zarzekał się, że to tylko nic nieznaczące słowa, a piosenka jest całkowicie pozbawiona politycznego przesłania.

Kiedy król Eurowizji wysyła na scenę indyka

Irlandia to absolutna potęga lat 90. Wyobraź sobie kraj, który w historii Eurowizji triumfował wielokrotnie, wygrywając nawet z rzędu w 1992, 1993 i 1994 roku. Po tak spektakularnych sukcesach i klasycznych piosenkach, które na zawsze zapisały się w annałach Europejskiej Unii Nadawców (EBU), w 2008 roku Irlandczycy postanowili pójść w zupełnie innym kierunku.

Na scenę wyjechał... Dustin the Turkey (Indyk Dustin) – popularna w irlandzkiej telewizji lalka, która wykonała utwór "Irelande Douze Pointe". Piosenka była prześmiewczą parodią samego konkursu i bezpośrednio uderzała w zjawisko głosowania blokowego ("bloc voting"), które w tamtym czasie budziło ogromne emocje wśród fanów i ekspertów, co doprowadziło nawet w tamtym roku do wprowadzenia dwóch półfinałów.

Wampirzy śpiewak operowy w rytmie dubstepu

Rok 2013, arena w szwedzkim Malmö. To reprezentant Rumunii zapisał się w pamięci widzów jako jedno z najdziwniejszych zjawisk dekady. Cezar, utalentowany śpiewak operowy i kontratenor, zaprezentował utwór "It's My Life", który połączył pop operowy z ciężkim, klubowym dubstepem.

Jeśli sam gatunek muzyczny nie brzmi dla Ciebie wystarczająco zaskakująco, to wizualna strona występu przechodziła wszelkie pojęcie. Cezar, śpiewając wysokim falsetem, ubrany był w monumentalną, czarną cekinową pelerynę, upodabniając się do wampira. Wokół niego, spod gigantycznego czerwonego materiału, wyłaniali się tancerze wykonujący taniec interpretacyjny, tworząc niezwykle abstrakcyjny, teatralny obraz.

Mimo mieszanych opinii krytyków muzycznych, utwór zdołał awansować z półfinału, a w wielkim finale zajął 13. miejsce (zdobywając ostatecznie 65 punktów). To doskonały dowód na to, że widzowie kochają awangardę i oryginalność, nawet jeśli ta mocno balansuje na granicy absurdu.

Traktory, wielkie jajo i dżinsowe szorty

Jeśli myślisz, że współczesna Eurowizja nieco spoważniała, to występy z ostatnich lat całkowicie temu zaprzeczają. W 2023 roku w Liverpoolu Chorwację reprezentował rockowy zespół Let 3 z utworem "Mama ŠČ!". Grupa, słynąca z szokujących i bezkompromisowych występów, przygotowała wizualne szaleństwo. Muzycy ubrani w przerysowane mundury wojskowe ostatecznie rozbierali się niemal do samej bielizny. Piosenka, która w wielkim finale zajęła 13. miejsce zdobywając 123 punkty, pod płaszczykiem muzycznego kabaretu ukrywała zjadliwą satyrę oraz silny przekaz antywojenny.

Brak zasad jako nowa zasada

Zaledwie rok po występie Chorwatów, na konkursie powracającym do Malmö w 2024 roku, Finlandia udowodniła, że nadal potrafi wywołać uśmiech i zdziwienie. Na scenie pojawił się artysta wizualny znany jako Windows95man. Reprezentant Finlandii rozpoczął swój występ z utworem "No Rules!" wychodząc z gigantycznego, dżinsowego jaja, a wokalnie wspierał go Henri Piispanen. Finałem tego szaleństwa było "magiczne" zjechanie z sufitu kultowych, dżinsowych szortów, z których po ich założeniu strzelały iskry pirotechniczne. Zajmując ostatecznie 19. miejsce w wielkim finale (z wynikiem 38 punktów), Windows95man udowodnił, że Eurowizja to w dużej mierze radość z przełamywania konwencji. Konkurs Piosenki Eurowizji rządzi się swoimi prawami – a czasem wręcz brakiem jakichkolwiek zasad.