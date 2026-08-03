Miss Polski 2026 w naturalnym wydaniu. Tak na co dzień wygląda Witkoria Ptak [ZDJĘCIA]

Witkoria Ptak to Miss Polski 2026. Tak wygląda poza sceną

Witkoria Ptak to kobieta, która od dzisiaj może nazywać się najpiękniejszą w Polsce. 2 sierpnia w Nowym Sączu odbył się wielki finał plebiscytu Miss Polski, podczas którego 24 kandydatki walczyły o cenną koronę. W tym roku wybór został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Po ogłoszeniu werdyktu w mediach społecznościowych można było przeczytać wiele komentarzy, że Witkoria Ptak zasłużenie została Miss Polski 2026. Co więcej, jej uroda zachwyca także w bardziej naturalnym, a mniej wieczorowym wydaniu. To prawdziwa piękność! Zobaczcie jej zdjęcia w galerii zamieszczonej w tym artykule.

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Gdy Wiktoria miała dziewięć lat, jej rodzice wyjechali do Stanów Zjednoczonych, a ona została w Polsce pod opieką dziadków. Po piętnastu latach świadomie wróciła do ojczyzny, by właśnie tutaj ułożyć sobie życie i spełnić marzenie o zawodzie lekarki. Dziś ma 28 lat, pochodzi z Supraśla i studiuje na czwartym roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Koszty nauki pokrywa samodzielnie.

Każde wakacje spędza w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje nawet po dwanaście godzin dziennie – w klinice dermatologicznej oraz na farmie. Na Florydzie pełniła również funkcję Guardian ad Litem, reprezentując przed sądem dzieci odebrane biologicznym rodzinom i dbając o to, by ich głos został usłyszany. Angażowała się także w badania naukowe dotyczące zdrowia kobiet oraz mechanizmów odczuwania bólu.

Jest laureatką wyróżnienia "Najlepszy Student Polonijny w Polsce 2026" oraz nagrody specjalnej "Pomaga z pasją". W przyszłości chce stworzyć mobilną klinikę docierającą do mieszkańców małych miejscowości, ponieważ doskonale rozumie, czym jest ograniczony dostęp do opieki medycznej.