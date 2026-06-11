Grzegorz Tomasiewicz w Śląsku Wrocław. Pierwszy transfer beniaminka

Doświadczenie w środkowej linii

Grzegorz Tomasiewicz przez ostatnie cztery sezony występował w zespole Piasta Gliwice. Wcześniej 30-letni pomocnik reprezentował między innymi barwy Stali Mielec oraz Arki Gdynia. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 190 spotkań. W tym czasie zdobył 17 bramek i zanotował 10 asyst.

Zawodnik trafił do Śląska Wrocław po wygaśnięciu kontraktu z gliwickim klubem. Pomocnik podpisał z wrocławianami dwuletnią umowę. W kontrakcie zawarto opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

„Chcemy jak najlepiej przygotować naszą kadrę na powrót do ekstraklasy. Niezbędni są w tym zawodnicy, którzy znają tę ligę jak własną kieszeń. Oprócz doświadczenia Grzegorz Tomasiewicz na pewno znacznie podniesie poziom rywalizacji w środkowej linii. To ruch, dzięki któremu będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni”

Kiedy rozpoczną się przygotowania do sezonu?

Dla zespołu, który prowadzi trener Ante Simundza, to pierwsze wzmocnienie w letnim oknie transferowym. Wcześniej ze Śląskiem pożegnali się Antoni Klimek oraz Słowak Timotej Jambor. Obaj zawodnicy byli do wrocławskiego klubu wypożyczeni i nie zostali wykupieni. Działacze budują kadrę na kolejny sezon na boiskach Ekstraklasy.

Beniaminek zainauguruje przygotowania do nowych rozgrywek 22 czerwca. Drużyna zaplanowała zgrupowanie w Trzebnicy. W harmonogramie przygotowań uwzględniono również rozegranie pięciu meczów sparingowych.