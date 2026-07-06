Mieczysław Małysz nie żyje. Legendarny twórca TVP3 Łódź zmarł w wieku 90 lat

TVP3 Łódź żegna Mieczysława Małysza. Operator obrazu zmarł w lipcu

W sobotę, 4 lipca, środowisko medialne obiegła tragiczna informacja o śmierci Mieczysława Małysza, wybitnego realizatora i reżysera silnie związanego z Telewizją Polską. Wiadomość o jego odejściu przekazała stacja TVP3 Łódź, dla której przez kilkadziesiąt lat przygotowywał najważniejsze formaty transmisyjne. Choć zawodowo ukrywał się głównie po drugiej stronie obiektywu, jego wizja artystyczna ukształtowała mnóstwo znanych produkcji telewizyjnych.

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Twórca programów TVP Mieczysław Małysz ceniony za opanowanie

Zmarły operator przez lata współtworzył produkcje o charakterze religijnym, społecznym, publicystycznym oraz czysto informacyjnym. Mimo że jego nazwisko rzadko pojawiało się w czołówkach, koledzy z redakcji niezwykle cenili jego ogromny profesjonalizm. Z relacji dawnych współpracowników wynika, że wyróżniał się wyjątkowym spokojem, co okazywało się kluczowe w trakcie trudnych i stresujących wejść antenowych na żywo. Dzięki jego zimnej krwi cała ekipa mogła pracować w bezpiecznej atmosferze.

Zanim legendarny realizator na stałe zajął się produkcją telewizyjną, zdobywał wiedzę na Politechnice Śląskiej. Ostatecznie jednak ukończył prestiżowy Wydział Operatorski w łódzkiej Szkole Filmowej, z którą w późniejszych latach współpracował już jako wykładowca akademicki, dzieląc się doświadczeniem z nowymi kadrami filmowców.

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Zawodowe portfolio Mieczysława Małysza obejmuje nie tylko klasyczne pozycje ramówkowe, ale także rozbudowane formaty dokumentalne i wielkie widowiska sceniczne. Warto przypomnieć, że wyreżyserował on również wiele kultowych spektakli dla Teatru Telewizji, które na zawsze pozostaną ważnym elementem w bogatej historii mediów publicznych w Polsce.