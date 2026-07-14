Groszowa emerytura Michała Wiśniewskiego. Podał konkretną kwotę, w którą aż trudno uwierzyć

Głośne wyznanie lidera Ich Troje. Ile wynosi prognozowana emerytura Michała Wiśniewskiego?

Od dawna w przestrzeni publicznej toczy się debata na temat wysokości świadczeń emerytalnych polskich celebrytów. Wielu z nich, mimo wieloletniej obecności na scenie, otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sumy dalekie od oczekiwań ich wielbicieli. Do tej grupy zalicza się również Michał Wiśniewski. Słynny wokalista wprost przyznaje, że kalkulacje ZUS-u wprawiły go w zdumienie. W jednym z wywiadów odniósł się nie tylko do działania krajowego systemu emerytalnego, ale podzielił się także głęboką refleksją na temat swoich dawnych wyborów finansowych.

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Michał Wiśniewski o systemie emerytalnym. Mówi wprost o swoim błędzie

Lider Ich Troje to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych postaci na polskiej scenie muzycznej. Ogromna popularność, niezliczone koncerty i sprzedaż płyt liczona w milionach mogłyby sugerować beztroską przyszłość po zakończeniu działalności artystycznej. Prawda okazuje się jednak brutalna. Wokalista ujawnił, że według prognoz ZUS-u jego emerytura wyniesie około 200 złotych miesięcznie. Muzyk nie ukrywał przy tym swojego negatywnego stosunku do obecnego systemu ubezpieczeń społecznych.

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To jest instytucja tak stara, że powinna już dawno zostać gruntownie zreformowana, co jednak jest niemożliwe ze względu na jej polityczną niewygodność. Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, do nas trafią jedynie jakieś ochłapy - mówił Wiśniewski w rozmowie z Plejadą.

Znany piosenkarz zaznaczył, że ludzie zarabiający duże sumy powinni we własnym zakresie zadbać o swoją jesień życia. Wskazał siebie jako przykład osoby, która nie zagospodarowała optymalnie posiadanych w przeszłości środków finansowych.

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Kiedy aktor, który zagrał w serialu składającym się z 1000 odcinków, mówi, że będzie miał słabą emeryturę, mam ochotę zapytać: "Na pewno?" Wystarczy przecież policzyć, ile ten człowiek zarobił przez ostatnie lata. Oczywiście cieszę się, że mógł to zrobić, ale każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj, pewnie ze sporym procentem - wyznał w wywiadzie Wiśniewski.

Czy los popularnego wokalisty budzi w was współczucie?