Narkotyki w Zamościu i Małopolsce. Policjanci przejęli 26 kilogramów nielegalnych substancji

Zatrzymania w Krakowie i początek śledztwa zamojskich policjantów

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego zamojskiej Policji ustalili tożsamość trzech osób biorących udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Z zebranych informacji wynikało, że podejrzani kupowali nielegalny towar w celu jego dalszej sprzedaży, a część substancji trafiła do odbiorców na terenie powiatu zamojskiego. Pod koniec maja 2026 roku policjanci pojechali do Krakowa, gdzie zatrzymali 25-letniego mężczyznę oraz jego 22-letnią partnerkę. Oboje zostali osadzeni w policyjnym areszcie.

Nielegalne substancje ukryte w słodyczach i ponad tysiąc wysłanych paczek

W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez parę w Krakowie mundurowi odnaleźli blisko 6,5 kilograma narkotyków, wśród których była amfetamina, mefedron, LSD oraz susz konopi innych niż włókniste. Funkcjonariusze zabezpieczyli także kilkanaście tabliczek czekolady z grzybami halucynogennymi, kilkadziesiąt batonów z marihuaną oraz ponad 100 urządzeń do waporyzacji. Policjanci ustalili, że zatrzymani porcjowali te produkty i wysłali w kraju ponad 1100 przesyłek z nielegalną zawartością. Ten proceder był ich stałym źródłem dochodu i przygotowywali się właśnie do nadania kolejnych kilkudziesięciu paczek.

Zarzuty i kolejne aresztowania w województwie małopolskim

Prokuratura Okręgowa w Zamościu przedstawiła mieszkańcom województwa małopolskiego zarzuty posiadania narkotyków oraz uczestniczenia w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował wobec 25-latka tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące, natomiast wobec 22-latki dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Dalsze ustalenia doprowadziły do zatrzymania na początku czerwca 2026 roku kolejnego 25-latka. Mężczyzna ten miał dostarczać marihuanę pierwszej zatrzymanej parze i decyzją sądu również trafił do aresztu na 3 miesiące.

Przeszukanie w gminie Brzesko i zabezpieczenie 400 000 złotych

Kolejne działania policjanci przeprowadzili pod koniec ubiegłego tygodnia w mieszkaniu na terenie gminy Brzesko, które było wynajmowane przez aresztowanego 25-latka. Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli ponad 20 kilogramów substancji zabronionych, w tym 17 kilogramów czekolad z zawartością związków psychodelicznych oraz ponad 2 kilogramy produktów z marihuaną. W przeszukiwanym lokalu mundurowi zabezpieczyli także prawie 200 listków LSD, tabletki extasy oraz 400 000 zł w gotówce. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi teraz kara do 24 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl