Pomoc dla nastolatka w Sochaczewie. Policjanci zareagowali na niepokojący telefon

Telefon nastolatka do centrum powiadamiania ratunkowego

Po południu 28 czerwca 2026 roku młody człowiek skontaktował się z numerem alarmowym i zadał operatorowi pytanie. Jego treść wzbudziła niepokój oraz sugerowała, że nastolatek może znajdować się w kryzysie emocjonalnym i potrzebować wsparcia. Przez kilkanaście minut trwała próba ustalenia miejsca pobytu dzwoniącego, jednak mimo starań operatora nie udało się wskazać dokładnej lokalizacji. Informacja o zdarzeniu została niezwłocznie przekazana do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Akcja policji w Sochaczewie i odnalezienie chłopca

Po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi przystąpili do działań w celu odnalezienia nastolatka. W akcję zaangażował się także oficer dyżurny sochaczewskiej jednostki, który nawiązał bezpośredni kontakt telefoniczny z chłopcem. Funkcjonariusz prowadził rozmowę przez cały czas, starając się utrzymać łączność z osobą potrzebującą pomocy. Skuteczna komunikacja oraz podjęte czynności pozwoliły na odnalezienie młodego człowieka, którego następnie przekazano pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Wsparcie dla osób w kryzysie emocjonalnym

Służby przypominają, że słowa wypowiedziane przez osoby w trudnej sytuacji emocjonalnej nigdy nie powinny być lekceważone. Szybka reakcja otoczenia oraz powiadomienie odpowiednich instytucji mogą mieć kluczowe znaczenie dla osób potrzebujących pomocy. Warto zwracać uwagę na bliskich, którzy wycofują się z kontaktów lub wysyłają sygnały świadczące o gorszym stanie psychicznym. W przypadku zaobserwowania niepokojących zachowań nie należy pozostawać obojętnym na sygnały o pomoc.

Źródło: Policja.pl