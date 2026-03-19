Michał Bajor wskoczył na scenę do Wyszkoni! Zaskoczył ją samą. Piękny gest artysty

To był wieczór pełen wzruszeń. Anna Wyszkoni zawitała ze swoją trasą koncertową do Warszawy. Artystka świętuje w tym roku ważny jubileusz, mianowicie 30-lecie kariery scenicznej. Podczas koncertów zatytułowanych "ANIAversary" piosenkarka śpiewa nie tylko solowe kompozycje, ale również te, które stworzyła z zespołem Łzy.

Dzisiaj, patrząc z dystansem na wszystkie negatywne emocje, którymi byłam "zalewana", jestem gotowa cieszyć się śpiewaniem tych piosenek i czuć dumę ze wszystkiego, co udało nam się osiągnąć. Przez lata moi stęsknieni fani prosili mnie o wykonanie takich piosenek jak np. "Anastazja", bo w oryginalnych wersjach nie są one dostępne w streamingu - tłumaczyła powrót do starego repertuaru w rozmowie z Eską.

Santor i Bajor na koncercie Wyszkoni

Podczas koncertu w Teatrze Roma na widowni zasiedli zaproszeni przez artystkę goście, m.in. Irena Santor i Michał Bajor. W pewnym momencie wokalista, umawiając to wcześniej z partnerem i managerem Wyszkoni, wskoczył do niej na scenę z bukietem pięknych kwiatów. Piosenkarka nie kryła zaskoczenia. Wymiana serdeczności została nagrodzona przez publiczność gromkimi brawami.

NAGŁY ZWROT W KARIERZE WYSZKONI: WRACAM DO ŁEZ!

Bajor zaskoczył Wyszkoni. Wzruszający moment na scenie

Wyszkoni już miała zaczynać kolejny utwór, gdy na scenę niespodziewanie wskoczył Michał Bajor. Artysta zdobył się na piękny gest względem koleżanki z branży, którą ceni od lat i z którą nagrał w przeszłości muzyczny duet, piosenkę "Ja kocham, ty kochasz". Obdarował ją kwiatami, a po wymianie serdeczności - uścisku i pocałunku w policzek - Wyszkoni rzuciła mu wyzwanie: "Następnym razem śpiewamy!".

Bajor zrobił niespodziankę Wyszkoni. Dogadał się z jej partnerem!

Piosenkarz zamieścił relację z wydarzenia w swoich mediach społecznościowych i zdradził, jak udało mu się zaplanować całą niespodziankę, stanowiącą punkt kulminacyjny koncertu.

Ania pozdrowiła ze sceny Panią Irenę Santor /Była również Jej gościem/ i mnie. Publiczność gorąco to przyjęła. Byłem wzruszony. A potem /o czym Ania nie wiedziała/, umówiony z Jej partnerem i menagerem Maćkiem Durczakiem, wręczyłem Jej na scenie kwiaty… Był to więc wieczór pełen niespodzianek. A widzowie śpiewali wiele piosenek Artystki razem z Nią. Serdecznie gratuluję i z radością wspominam nasz wspólny duet, który specjalnie dla nas napisali Wojciech Młynarski oraz Wojtek Borkowski i zaśpiewaliśmy tę piosenkę m.in. na festiwalu w Sopocie - napisał.