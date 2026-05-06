Internauci apelują do Julii Dybowskiej. Najnowsze zdjęcia gwiazdy wywołały burzę

Fani zaniepokojeni figurą Julii Dybowskiej. Celebrytka wzbudza kontrowersje

Julia Dybowska od dłuższego czasu buduje swoją popularność wokół opływającego w luksusy stylu życia. Kobieta, która w przeszłości zyskała przydomek polskiej Barbie, obecnie skupia się na działalności w sieci, gdzie chętnie relacjonuje dalekie podróże oraz codzienność w otoczeniu bogactwa. Jej internetowe poczynania obserwuje kilkaset tysięcy użytkowników, a każda kolejna fotografia natychmiast generuje ożywioną dyskusję. Uwaga internautów rzadko jednak skupia się na markowych ubraniach czy prestiżowych lokalizacjach, ponieważ głównym tematem rozmów niezmiennie pozostaje aparycja fizyczna celebrytki.

Luksusowe zakupy i krytyka internautów. Julia Dybowska eksponuje szczupłą sylwetkę

Niedawno udostępnione materiały po raz kolejny zintensyfikowały falę krytycznych komentarzy. Wrzucając do sieci fotografie w mocno wyciętym stroju kąpielowym, celebrytka wyraźnie zaprezentowała swoje kształty. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na drastyczny spadek wagi, zaznaczając, że obecny wygląd kobiety znacząco odbiega od jej wizerunku z ubiegłych lat.

Pod postami zaroiło się od zaniepokojonych głosów. Śledzący profil kobiety wprost piszą o postępującej utracie wagi, wskazując na mocno zarysowane, wystające kości. Część fanów nie unika ostrych słów i otwarcie apeluje do modelki o podjęcie stanowczych kroków w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz kondycji organizmu.

Sama zainteresowana zdaje się nie przejmować mnożącymi się ostrzeżeniami i nieustannie promuje wizerunek skrajnie szczupłej osoby. Do sieci trafiły niedawno ujęcia wykonane pod ekskluzywnym butikiem Miu Miu, gdzie celebrytka oddawała się kosztownym zakupom. Na najnowszych kadrach pokazała się w czarnych spodniach o długości za kolano, do których dobrała jasną bluzkę i kamizelkę. Uzupełnieniem drogiej stylizacji była luksusowa torebka z domu mody Hermes, której wartość rynkowa przyprawia o zawrót głowy i nierzadko sięga astronomicznych kwot.

Błyskawiczny wzrost popularności w mediach społecznościowych był w dużej mierze pokłosiem jej relacji z brytyjskim biznesmenem, Robertem Tchenguizem. To właśnie partner-milioner zapewnił jej dostęp do ekskluzywnego świata, pełnego kosztownych upominków, luksusowych apartamentów i wyjazdów w najdalsze zakątki globu. Mimo usilnych prób chwalenia się bogactwem, przy każdym nowym poście drogie tło traci na znaczeniu. Użytkownicy internetu omijają temat przepychu, skupiając całą swoją uwagę wyłącznie na ekstremalnie drobnej budowie ciała celebrytki.

