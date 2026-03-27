Mecz Polska-Albania to przy tym nic! Takiej gry w kosza jeszcze nie widzieliście

Nasz rejs po Atlantyku w ramach ESKA Odwołuje Zimę 2026 trwa w najlepsze, a prezenterzy i słuchacze wspinają się na wyżyny kreatywności w jak najlepszym zorganizowaniu i wykorzystaniu wolnego czasu. W czwartek, w dniu wygranego przez Polskę meczu z Albanią, który śledziliśmy na żywo w naszej mobilnej strefie kibica, sami postawiliśmy na solidną dawkę ruchu.

ESKA Odwołuje Zimę 2026 - Lanzarote

Czwarty dzień wyprawy spędziliśmy na Lanzarote, kolejnej zachwycającej wyspie archipelagu Kanarów. Pogoda? Wietrznie, ale w przeciwieństwie do La Palmy i La Gomery - bez kropli deszczu! Porywiste podmuchy nie przeszkodziły Jankesowi, BiegPrzemkowi i naszym słuchaczom w rozegraniu emocjonującego meczu na... samym dachu statku Costa Fortuna.

Mecz koszykówki na dachu. Tego jeszcze nie było!

Kto powiedział, że w kosza można grać tylko na lądzie? Costa Fortuna to nie tylko luksusowe restauracje, teatry, baseny czy jacuzzi. Na pokładzie znajduje się również boisko do gry w kosza, co błyskawicznie wykorzystali męscy przedstawiciele naszej ekipy. Chłopaki skrzyknęli się na solidarny sparing na samym szczycie transatlantyku. Dlaczego solidarny? Bo do jednej bramki. Tzn. do jednego kosza! Dobre humory nie odstępowały nas na krok. Zobaczcie!