Jest oficjalny plakat i trailer nowej "Hannah Montana". Fani Miley Cyrus zachwyceni!

"Hannah Montana: 20th Anniversary Special" - plakat i zwiastun

"Hannah Montana: 20th Anniversary Special" to program, który będzie hołdem dla kultowego serialu młodzieżowego "Hannah Montana". To najsłynniejsza produkcja Disney Channel, która otworzyła drzwi do światowej kariery Miley Cyrus. Producenci i sama aktorka nie mogli zignorować tak ważnej rocznicy. Jest dostępny oficjalny trailer, w którym można zobaczyć Miley Cyrus w looku na Hannah Montanę. Po 20 latach znów można zobaczyć ją w blond włosach z grzywką. Widzimy też elementy scenografii, fragment rozmowy z aktorką, kawałek występu muzycznego, a nawet Tish Cyrus, matkę Miley. Największe wrażenie zrobił jednak plakat, który bezpośrednio nawiązuje do plakatu z 2006 roku. Fani są w zachwytach! Można go zobaczyć w galerii w naszym artykule.

"Hannah Montana: 20th Anniversary Special" - kiedy i gdzie oglądać?

Program "Hannah Montana: 20th Anniversary Special" będzie można obejrzeć w internecie. Produkcja zasili ofertę platformy Disney+. Jej premiera została wyznaczona na 24 marca 2025 roku, czyli dokładnie w dniu 20. rocznicy debiutu serialu Hannah Montana na antenie Disney Channel, którego pierwszy odcinek pokazano 24 marca 2006 roku.

Miley Cyrus o serialu "Hannah Montana"

"Hannah Montana" zawsze będzie częścią tego, kim jestem. To, co zaczęło się jako program telewizyjny, stało się wspólnym doświadczeniem, które ukształtowało moje życie i życie tak wielu fanów i zawsze będę wdzięczna za tę więź. [...] Fakt, że po tylu latach wciąż znaczy to dla ludzi tak wiele, jest czymś, z czego jestem bardzo dumna. Ten "Hannahversary" to mój sposób na świętowanie i podziękowanie fanom, którzy byli ze mną przez 20 lat - powiedziała Miley Cyrus.