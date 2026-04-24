Mastercard OFF CAMERA 19 rozpoczęty. Gwiazdy zjechały do Krakowa. Obyło się bez wpadek?

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA doczekał się swojej dziewiętnastej odsłony. Uroczysta Gala Otwarcia miała miejsce w piątek, 24 kwietnia. Gospodyniami tego wieczoru były Agnieszka Hyży oraz Ola Filipek, które poprowadziły całe wydarzenie.

Mastercard OFF CAMERA to dla mnie przede wszystkim przestrzeń dla jakości i bezkompromisowości w opowiadaniu historii. Cieszę się, że podczas 19. edycji będę mogła towarzyszyć twórcom i widzom w dwóch tak ważnych dla Krakowa miejscach – Kinie Kijów oraz Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków. To będzie czas celebracji wyjątkowego kina, na który wszyscy czekamy. Szczególnie teraz, siła kina niezależnego wydaje się być ważniejsza i bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. To właśnie na Festiwalu mamy szansę zatrzymać się, by posłuchać i dostrzec drugiego człowieka w opowiadanych na ekranie historiach. Wierzę, że dzięki filmowym bohaterom mamy szansę stać się bardziej uważnymi i wrażliwymi na to, co się dzieje oraz lepiej rozumieć złożoność otaczającej nas rzeczywistości. To właśnie ta siła płynąca z ekranu pozwala nam budować mosty tam, gdzie na co dzień brakuje porozumienia - powiedziała Agnieszka Hyży.

Plejada gwiazd na Mastercard OFF CAMERA 19

Kraków przyciągnął rzesze pasjonatów kina, jego twórców, a także znane nazwiska rodzimego show-biznesu. Na festiwalowej ściance zaprezentowały się między innymi Joanna Opozda, Marta Żmuda Trzebiatowska, Katarzyna Zawadzka, Katarzyna Warnke, Katarzyna Gałązka oraz aktorka znana z "Domu dobrego" i "Piekła kobiet" - Agata Turkot. Kreacje celebrytek wzbudziły uznanie, a na czerwonym dywanie zdecydowanie dominowała elegancja połączona ze skromnością.

Mastercard OFF CAMERA 19: Wyjątkowe wyróżnienie dla Jima Sheridana

Festiwal to czas rozstrzygnięć w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, a także moment wręczenia Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy przez międzynarodowe jury. W Krakowie uhonorowany zostanie również Jim Sheridan, wybitny irlandzki twórca, znany z zaangażowanego kina budzącego wielkie emocje, którego filmy zgromadziły aż szesnaście oscarowych nominacji. Reżyser odbierze statuetkę "Pod Prąd". Dodatkowo uczestnicy festiwalu wezmą udział w przedpremierowym pokazie jego najnowszego dzieła "Werdykt", stworzonego we współpracy z Davidem Merrimanem.

