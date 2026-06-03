Mariola Bojarska-Ferenc zachwyca figurą w wieku 65 lat. Zrobiła pokaz mody dla męża

Mariola Bojarska-Ferenc kusi figurą na Instagramie

Gwiazda udostępniła na swoim profilu na Instagramie relację z wakacji nad morzem, pozując na pokładzie jachtu. Fotografie utrzymano w letniej stylistyce, z dominującym lazurem nieba oraz wody. W tle widać, że 65-letnia Mariola Bojarska-Ferenc nie ma oporów przed odsłanianiem zgrabnego ciała. Prezenterka wyznała, że ta plażowa sesja z udziałem znanej marki była zorganizowana w dużej mierze z myślą o jej mężu.

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Wakacyjny luz i sportowy szyk u Marioli Bojarskiej-Ferenc

Sesję otwiera zdjęcie, na którym 65-latka prezentuje się w jednoczęściowym, jasnoniebieskim stroju kąpielowym. Klasyczny, sportowy krój uwypukla nienaganną sylwetkę, której Marioli Bojarskiej-Ferenc mogą pozazdrościć znacznie młodsze koleżanki. Gwiazda wielokrotnie przebierała się w trakcie robienia zdjęć, a na jednym z kadrów pozuje nawet w płetwach. Do tego dobrała białe okulary, idealnie wpisując się w turkusowy, niemalże pocztówkowy krajobraz.

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65-letnia gwiazda inspiruje do dbania o formę

Kadry emanują prawdziwym, wakacyjnym luzem, przypominając lifestylową sesję skupioną wokół mody plażowej. W swoim wpisie na Instagramie prezenterka zaczepiła internautów, pytając ich o gotowość na letnie dni. Mariola Bojarska-Ferenc wpisuje się tym samym w modny trend pokazywania wakacyjnych stylizacji, nie przypominających tradycyjnych, pozowanych sesji. Pokazuje przy tym jasno, że wiek nie stanowi żadnej przeszkody w zachowaniu znakomitej kondycji fizycznej.

„Czy macie już wybrany kostium plażowy na lato?” – pytała swoich obserwatorów na platformie społecznościowej.

Ryszard Ferenc zachwycony żoną. Delfiny również

W poście zamieszczonym na Instagramie Mariola Bojarska-Ferenc podsumowała swój rejs po Morzu Czerwonym. Gwiazda pochwaliła się, że jej prywatny pokaz mody przypadł do gustu ukochanemu mężowi, a same stroje dały jej ogromne poczucie komfortu.

Podczas naszej podróży po Morzu Czerwonym taki pokaz mody mężowi urządzałam w strojach plażowych. Rysiowi się podobało. A delfiny? – zachwycone. A tak nawiasem mówiąc czułam się w nich doskonale

Instagramowa relacja błyskawicznie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony internautów. Na zdjęciach widać wszystkie atrybuty luksusowych wakacji – pełne słońce, piękne morze i ujęcia wprost z luksusowego jachtu. Bojarska-Ferenc zaprezentowała się w kilku odsłonach, udowadniając, że sportowy styl może być również niesamowicie kobiecy. Całość miała bardzo żartobliwy ton, gdzie rolę widowni odgrywały towarzyszące jachtowi delfiny, a najważniejszym recenzentem był mąż gwiazdy.

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