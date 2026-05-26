Niepoważnie dobry design. IKEA PS 2026 ożywia przestrzeń ruchem i kolorem

Ławka, która buja

Kolekcja IKEA PS pierwszy raz pojawiła się w 1995 roku na targach meblowych w Mediolanie. Każda edycja jest inna, jednak mimo zmienności wszystkie łączy zachowanie skandynawskiej prostoty, pomysłowości i odwagi w projektowaniu. Dziś, 31 lat później, IKEA ponownie wróciła do Mediolanu z PS-ką, gdzie zaprezentowano trzy produkty, które niemal natychmiast zdobyły popularność w Internecie. Jednym z nich była ławka zaprojektowana przez Martę Krupińską – polską projektantkę, będącą w gronie 12 twórców tegorocznej edycji.

„Ktoś kiedyś nazwał mnie ambasadorką frajdy, co bardzo mi się spodobało. Więcej dystansu, radości i cieszenia się chwilą – wszystko to sprawia, że życie staje się przyjemniejsze i dużo łatwiejsze. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w sobie odrobinę odwagi, żeby usiąść i ją (ławkę) wypróbować. Nie ma co się zastanawiać – po prostu to zrób i baw się dobrze!” – mówi Marta Krupińska, projektantka IKEA.

Bujana ławka zaprojektowana przez Martę pokazuje, jak niewielka zmiana może dać zupełnie nowe doświadczenie. Odpowiednio wzmocniona konstrukcja, osiągnięta dzięki specjalnemu przygotowaniu drewna oraz odwróceniu układu słojów przy sklejaniu, pozwoliła uzyskać nietypowy kierunek ruchu. W efekcie powstała nowa interpretacja znanego mebla w świeżej odsłonie.

Niecodzienne poruszenie

Ruch może pojawić się wszędzie – nawet tam, gdzie się go nie spodziewamy. Lampa o elastycznej formie jest przykładem świadomej gry z równowagą i geometrią, łącząc eksperyment z kątami cięcia z funkcją oświetlenia. Może pełnić rolę lampy podłogowej lub punktowego źródła światła, jednocześnie urozmaicając przestrzeń i nadając jej nowy charakter. Dostępna jest w trzech kolorach – limonkowym, bordowym i kobaltowym. Aby wprowadzić do wnętrza więcej lekkości możemy sięgnąć po zielony fotel, który można nadmuchać. Jest łatwy do przenoszenia, a jego wykonanie wymaga mniejszej ilości materiału, ponieważ formę w dużej mierze kształtuje powietrze. Intensywnie zielony kolor kontrastujący z chromowaną ramą sprawia, że nie da się przejść obok niego obojętnie.

„IKEA stawia na wzornictwo dostępne dla wielu ludzi, więc powietrze jest idealnym materiałem. Jest za darmo i każdy może z niego korzystać. W dodatku pozwala na zmniejszenie opakowań i ilości użytych surowców” - mówi Mikael Axelsson, projektant IKEA.

Ruch dla zmysłów

Codziennie mamy okazję przyglądać się wnętrzom, ale co, jeśli one również patrzą na nas? Dekoracje wykonane głównie z papieru z recyklingu, sprawiają wrażenie, jakby nieustannie obserwowały swoje otoczenie. Z kolei wazy z uszami wykonane z dmuchanego szkła zdają się przysłuchiwać rozmowom, a każda z nich jest unikatowa i obdarzona własnym charakterem. Niektóre wydają się być szczęśliwe, inne nieco ponure, jednak wszystkie wyróżnia subtelna, lecz wyrazista ekspresja.

Pleciona szafka to z kolei ukłon w stronę rzemiosła, który widać już na pierwszy rzut oka. Drzwi powstały dzięki specjalnym technikom gięcia, tworząc delikatne, falujące linie. Z kolei ich wykonanie z nieobrobionego litego drewna sosnowego z czasem sprawi, że drewno będzie się zmieniać, nabierając wyjątkowego, naturalnego uroku.

Co ciekawe, aż sześć z ośmiu drewnianych produktów z kolekcji IKEA PS 2026 powstają w Polsce, podkreślając silny związek serii z rzemiosłem, jakością wykonania i skandynawskim podejściem do prostego, funkcjonalnego designu.

Dynamika w bezruchu

Organicznego wyglądu wnętrzom dodadzą również tekstylia, które rozkwitają. Wzory powstają w procesie rozmywania tuszu, co pozwala uchwycić spontaniczny moment i przenieść go na tkaninę w jego najbardziej ekspresyjnej formie.

Również to, co pozornie stałe, może dostosować się do otoczenia. Stołek, który się „wspina” umożliwia regulację wysokości dzięki mechanizmowi, inspirowanemu prostymi narzędziami stolarskimi. Łączy funkcjonalność z wyrazistą formą, przyciągając uwagę i wprowadzając do wnętrza element zaskoczenia.

Niepoważnie dobry design premierowo w Warszawie

Kolekcja IKEA PS 2026 pokazuje, że design może być jednocześnie funkcjonalny, odważny i wywołujący uśmiech. 13 maja w przestrzeni Mysia 3 w Warszawie odbył się jej premierowy pokaz, zorganizowany tuż przed oficjalnym debiutem sprzedażowym. Podczas wydarzenia Goście mogli jako pierwsi doświadczyć kolekcji zaprojektowanej przez 12 twórców oraz bezpośrednio zanurzyć się w świecie wyrazistych kolorów, eksperymentalnych rozwiązań i nowoczesnego designu.

Wystawa pozostanie otwarta dla odwiedzających do soboty 16 maja, dając możliwość bliższego poznania kolekcji IKEA PS 2026. Dodatkowo Klubowicze IKEA Family mogą zapisać się na specjalne warsztaty prowadzone przez ekspertów IKEA – poświęcone aktualnym trendom oraz tworzeniu autorskich bukietów kwiatowych.

IKEA PS to projekty, które nie tylko poruszają formą, ale też działają na wyobraźnię, zapraszając do eksperymentowania, zabawy i patrzenia na dom z większą lekkością. Bo nawet dobrze znane meble i dodatki mogą zaskakiwać, jeśli tylko da się im trochę przestrzeni na ruch, zmianę i charakter.

Kolekcja IKEA PS 2026 dostępna jest w sklepach stacjonarnych od 14.05.2026, w pozostałych kanałach sprzedaży IKEA od 12.06.2026.

