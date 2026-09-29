To imię oznacza "niebiańską". W Polsce jest niezwykle rzadkie

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-29 11:22

Wybór imienia dla dziecka to niezwykle ważna decyzja, którą muszą podjąć świeżo upieczeni rodzice. Jedni stawiają na imiona klasyczne, inni wybierają nieco mniej popularne formy. Do tej drugiej kategorii należy żeńskie imię o antycznym rodowodzie, które oznacza "niebiańską".

Mała dziewczynka w białym ubranku siedzi wśród wiosennych kwiatów. O rzadkim imieniu Olimpia przeczytasz na Eska.
Autor: freepic.diller/ Freepik.com
  • Wybór imienia dla dziecka to kluczowa decyzja, a obok klasycznych form pojawiają się również te o unikalnym, antycznym rodowodzie.
  • To imię oznacza "niebiańską" i kojarzone jest z siedzibą bogów.
  • Mimo dostojnego brzmienia i głębokiego znaczenia, w Polsce pozostaje rzadkością - sprawdź, czy to właśnie ono jest idealnym wyborem dla twojej córki.

Według rejestrów danych PESEL w Polsce królują imiona klasyczne. Doskonale również widać to w panującym od kilku lat trendzie, gdzie do łask wróciły po latach zapomnienia imiona kojarzące się z pokoleniem naszych dziadków. Nie oznacza to jednak, iż rodzice całkowicie zrezygnowali z mniej znanych imion. Przykładem formy, która w Polsce nie zyskała dużej popularności, jest imię Olimpia.

Olimpia - pochodzenie imienia

Olimpia to imię o wyraźnie antycznym rodowodzie, które do dziś kojarzy się z greckim Olimpem i światem starożytnych bogów. Forma ta ma greckie pochodzenie. Wywodzi się od starogreckiego Olympias, żeńskiej formy związanej z nazwą Olimpu. W źródłach językowych wskazuje się na znaczenie odnoszące się do Olimpu, czyli miejsca kojarzonego w mitologii greckiej z siedzibą bogów. Z tym samym kręgiem kulturowym związana jest również starożytna Olimpia - miejscowość na Peloponezie, gdzie odbywały się igrzyska ku czci Zeusa. Nic więc dziwnego, że imię to brzmi dostojnie i trochę tajemniczo.

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Olimpia - znaczenie imienia

Znaczenie imienia najczęściej tłumaczy się jako "należąca do Olimpu", "z Olimpu" lub "olimpijska". Z racji powiązania z mitycznym bogiem, imieniu Olimpia przypisuje się także znaczenie "niebiańska".

Popularność imienia Olimpia w Polsce

Według danych opartych na rejestrze PESEL, na początku 2026 roku imię Olimpia nosiły 3443 żyjące osoby w Polsce. Daje to 304. miejsce w zestawieniu żeńskich imion pod względem liczby wystąpień. Jeśli spojrzeć wyłącznie na imiona nadawane nowo narodzonym dziewczynkom, Olimpia również pojawia się stosunkowo rzadko. W 2025 roku otrzymało ją 38 dziewczynek, co plasowało je poza ścisłą czołówką imion, które w tym roku były wybierane.

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