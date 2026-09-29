To imię oznacza "niebiańską". W Polsce jest niezwykle rzadkie

Wybór imienia dla dziecka to kluczowa decyzja, a obok klasycznych form pojawiają się również te o unikalnym, antycznym rodowodzie.

To imię oznacza "niebiańską" i kojarzone jest z siedzibą bogów.

Mimo dostojnego brzmienia i głębokiego znaczenia, w Polsce pozostaje rzadkością - sprawdź, czy to właśnie ono jest idealnym wyborem dla twojej córki.

Według rejestrów danych PESEL w Polsce królują imiona klasyczne. Doskonale również widać to w panującym od kilku lat trendzie, gdzie do łask wróciły po latach zapomnienia imiona kojarzące się z pokoleniem naszych dziadków. Nie oznacza to jednak, iż rodzice całkowicie zrezygnowali z mniej znanych imion. Przykładem formy, która w Polsce nie zyskała dużej popularności, jest imię Olimpia.

Olimpia - pochodzenie imienia

Olimpia to imię o wyraźnie antycznym rodowodzie, które do dziś kojarzy się z greckim Olimpem i światem starożytnych bogów. Forma ta ma greckie pochodzenie. Wywodzi się od starogreckiego Olympias, żeńskiej formy związanej z nazwą Olimpu. W źródłach językowych wskazuje się na znaczenie odnoszące się do Olimpu, czyli miejsca kojarzonego w mitologii greckiej z siedzibą bogów. Z tym samym kręgiem kulturowym związana jest również starożytna Olimpia - miejscowość na Peloponezie, gdzie odbywały się igrzyska ku czci Zeusa. Nic więc dziwnego, że imię to brzmi dostojnie i trochę tajemniczo.

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Olimpia - znaczenie imienia

Znaczenie imienia najczęściej tłumaczy się jako "należąca do Olimpu", "z Olimpu" lub "olimpijska". Z racji powiązania z mitycznym bogiem, imieniu Olimpia przypisuje się także znaczenie "niebiańska".

Popularność imienia Olimpia w Polsce

Według danych opartych na rejestrze PESEL, na początku 2026 roku imię Olimpia nosiły 3443 żyjące osoby w Polsce. Daje to 304. miejsce w zestawieniu żeńskich imion pod względem liczby wystąpień. Jeśli spojrzeć wyłącznie na imiona nadawane nowo narodzonym dziewczynkom, Olimpia również pojawia się stosunkowo rzadko. W 2025 roku otrzymało ją 38 dziewczynek, co plasowało je poza ścisłą czołówką imion, które w tym roku były wybierane.

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