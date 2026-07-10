UNICEF Polska zmienia standardy rodzinnych wyjazdów. Narvil pierwszym hotelem z certyfikatem „Hotel Przyjazny Dzieciom”

Przez lata oferta hotelowa dla rodzin opierała się głównie na atrakcjach: basenach, salach zabaw czy animacjach. UNICEF Polska podkreśla jednak, że takie rozwiązania nie zmieniają najważniejszego problemu – dzieci wciąż często funkcjonują jako osoby towarzyszące dorosłym, a nie samodzielni uczestnicy pobytu.

– Uznaliśmy, że sektor hotelarski to miejsce, gdzie dzieci pojawiają się bardzo często, ale nadal patrzy się na nie głównie z perspektywy dorosłych – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

UNICEF Polska uruchamia program dla branży hotelarskiej

Program „Hotel Przyjazny Dzieciom” wpisuje się w szersze działania UNICEF Polska, który od lat wdraża podejście oparte na prawach dziecka i realizuje je w wielu sektorach życia publicznego – we współpracy z samorządami, administracją publiczną oraz biznesem. Organizacja prowadzi m.in. program „Miasto Przyjazne Dzieciom”, obejmujący współpracę z samorządami w Polsce.

– Chcemy, żeby ludzie rozumieli prawa dziecka i potrafili przełożyć je na codzienność – wyjaśnia Renata Bem. – Dlatego pracujemy systemowo z różnymi sektorami, żeby te prawa nie były teorią, ale praktyką.

Jak zaznacza, kluczowe jest odejście od zawężonego rozumienia praw dziecka wyłącznie do kwestii bezpieczeństwa.

– Kiedy pytamy o prawa dziecka, wielu dorosłych mówi: „dziecko nie powinno być bite” albo „powinno mieć zapewnione bezpieczeństwo”. To oczywiście prawda, ale prawa dziecka to także głos, szacunek i możliwość wyrażania opinii – podkreśla.

Autor: UNICEF/ Materiały prasowe

Dziecko to pełnoprawny gość hotelu

UNICEF Polska podkreśla, że program nie zakłada inwestycji w infrastrukturę, lecz zmianę podejścia do doświadczenia dziecka w hotelu – od komunikacji po sposób poruszania się w przestrzeni.

– Nie chodzi o kolejne zjeżdżalnie czy kosztowne atrakcje. Chodzi o to, żeby hotel zobaczył swoją przestrzeń oczami dziecka – tłumaczy Renata Bem.

Zmiany obejmują m.in. dostosowanie komunikatów i oznaczeń do percepcji najmłodszych oraz wdrożenie standardów ochrony małoletnich. UNICEF Polska podkreśla, że równie istotna jak procedury jest ich codzienna realizacja.

– Reagujmy. Starajmy się to zrobić w sposób wyważony, ale reagujmy – podkreśla Renata Bem.

Zmiana podejścia zamiast zmiany infrastruktury

Hotel Narvil Conference & Spa nie był jedynie pierwszym obiektem, który otrzymał certyfikat. Jak podkreśla UNICEF Polska, hotel uczestniczył również w tworzeniu założeń programu i testowaniu rozwiązań w praktyce.

– Narvil nie tylko jako pierwszy otrzymał certyfikat, ale też współtworzył z nami ten program. Dzięki temu mogliśmy lepiej zrozumieć, jak zmiany funkcjonują w realnym środowisku hotelowym – mówi Renata Bem.

Proces certyfikacji trwał kilka miesięcy i objął wszystkie obszary działania obiektu – od procedur i szkoleń po organizację przestrzeni i komunikację z gośćmi.

Jak podkreśla Marcin Niedziałek, Marketing Manager Hotelu Narvil Conference & Spa, kluczowe było zaangażowanie całego zespołu oraz edukacyjny wymiar projektu.

– Proces certyfikacji trwał kilka miesięcy i objął wszystkie poziomy funkcjonowania hotelu – od procedur i szkoleń personelu po zmiany w organizacji przestrzeni – mówi.

W ramach programu prowadzono także działania edukacyjne dla najmłodszych, w tym warsztaty „Szkoła w pudełku”, przygotowane we współpracy z UNICEF Polska.

Autor: UNICEF/ Materiały prasowe

Przestrzeń hotelowa z perspektywy dziecka

Zmiany w Narvilu zaczynają się już przy recepcji. Powstała jej obniżona część, która umożliwia dzieciom bezpośredni kontakt z personelem podczas meldunku. W całym obiekcie pojawiły się komunikaty dostosowane do ich wzrostu oraz materiały przygotowane specjalnie dla najmłodszych, w tym książeczka prowadząca przez hotel.

– Chcieliśmy, żeby pierwszy kontakt dziecka z hotelem był dla niego doświadczeniem, a nie tylko formalnością – wyjaśnia Marcin Niedziałek.

Dzieci mają również możliwość wyrażenia opinii o pobycie w formie dostosowanej do wieku, również poprzez rysunek.

UNICEF Polska podkreśla, że proces certyfikacji obejmuje również diagnozę funkcjonowania hotelu oraz analizę jego podejścia do ochrony małoletnich. Weryfikowane są także dostępne informacje o zdarzeniach niepożądanych i sposób ich rozwiązania.

Najważniejsza zmiana, jaką niesie program, dotyczy podejścia do dziecka jako podmiotu, a nie biernego uczestnika pobytu.

– Każdy dorosły powinien zrozumieć, że dziecko ma prawo do wyrażania własnych opinii i pomysłów, a naszym obowiązkiem jest ich słuchać – podsumowuje Renata Bem.