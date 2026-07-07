Mistrzostwa świata 2026. Skandal w meczu USA z Belgią

Belgia w ćwierćfinale mistrzostw świata

Reprezentacja Belgii wygrała 4:1 ze Stanami Zjednoczonymi na stadionie w Seattle, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału mundialu. Trener Rudi Garcia odniósł się do niespodziewanej obecności w składzie rywali Folarina Baloguna. Szkoleniowiec zapewnił, że to zamieszanie wokół zawodnika nie miało żadnego wpływu na motywację jego piłkarzy.

Amerykański napastnik otrzymał wcześniej czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną, ale FIFA podjęła kontrowersyjną decyzję o zawieszeniu kary, co wywołało falę oburzenia w środowisku piłkarskim. Według doniesień medialnych prezydent USA Donald Trump osobiście interweniował u szefa federacji, Gianniego Infantino, co sam potwierdził kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem.

- To nie było konieczne. Jaki był skład Amerykanów, to nie nasza sprawa. Liczyło się to, żeby wywalczyć awans do ćwierćfinału - zapewnił Garcia.

- Przyszedł do mnie, doceniłem to. Nie miał z tym nic wspólnego - wyjaśnił francuski szkoleniowiec, były trener Lille, Olympique Lyon i Olympique Marsylia.

Jak zareagowali szkoleniowcy obu drużyn?

Po zakończeniu spotkania Rudi Garcia zdradził, że odbył krótką rozmowę z Balogunem. Trener Belgów zaznaczył, że zna tego zawodnika z ligi francuskiej i docenił jego bezpośrednią postawę na boisku. Cieniem na zwycięstwie położyła się jednak kontuzja Amadou Onany, który musiał opuścić murawę już w 21. minucie z powodu poważnie wyglądającego urazu.

Mauricio Pochettino, pełniący funkcję selekcjonera Stanów Zjednoczonych, pogratulował rywalom zasłużonego triumfu w tym prestiżowym spotkaniu. Otwarcie przyznał, że amerykańska kadra zaprezentowała się znacznie słabiej i nie potrafiła sprostać wymaganiom przeciwnika. Szkoleniowiec zapowiedział również dogłębną analizę błędów popełnionych przez swoich zawodników.

- To był dla nas wspaniały wieczór. Wszystkim, którzy wstali w środku nocy, żeby nas wspierać, chciałbym ogromnie podziękować. Powinni być dziś szczęśliwi i dumni ze swoich zawodników. Pokazaliśmy, że Belgia to wspaniały piłkarski naród - dodał Garcia.