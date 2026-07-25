Łódź Summer Festival 2026 rozpoczął się z wielką energią. Tłumy fanów bawiły się na Łódzkich Błoniach

Pierwszy dzień Łódź Summer Festival za nami. Muzyka połączyła pokolenia

Piątkowy wieczór na Łódź Summer Festival był prawdziwą muzyczną podróżą. Program został ułożony tak, aby każdy znalazł coś dla siebie - od fanów klasycznych światowych hitów, aż po wielbicieli współczesnego popu czy hip-hopu.

Na mBank Scenie Głównej festiwal rozpoczął DJ set Parady Wolności, a później publiczność rozgrzała Zalia. Artystka oczarowała słuchaczy charakterystycznym głosem i emocjonalnymi utworami. Następnie na scenie pojawił się Żabson, który udowodnił, dlaczego od lat należy do najważniejszych postaci polskiej sceny hip-hopowej. Jego energia szybko porwały tłum.

Wieczór należał jednak także do zagranicznych gwiazd. Natalie Imbruglia przypomniała publiczności swój wielki przebój "Torn", który do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów lat 90. Z kolei Bastille dostarczyli potężnej dawki emocji i festiwalowej energii. Pierwszy dzień zakończył White 2115, który zamknął koncertową część nocy na głównej scenie.

Łódź Summer Festival postawił na różnorodność

Równie dużo działo się na Scenie Łódź. Publiczność mogła zobaczyć między innymi występy DRE$$CODE oraz happysad, który przyciągnął fanów rockowych brzmień.

Duże emocje wzbudził koncert Dawida Kwiatkowskiego. Artysta po raz kolejny pokazał, że potrafi nawiązać świetny kontakt z publicznością, a jego występ był jednym z tych momentów, które długo zostają w pamięci uczestników festiwalu.

Wieczorem sceną zawładnęli Kuqe 2115 oraz Rudimental. Brytyjska formacja zadbała o taneczną atmosferę i sprawiła, że publiczność bawiła się do późnych godzin nocnych. Festiwalową noc zakończyły sety DJ-skie Crushi, Karpyou, Jacob A i Ludwicki Sax.

Artyści dali niezapomniane show

Podczas pierwszego dnia Łódź Summer Festival nie zabrakło artystów, którzy potrafią stworzyć prawdziwe widowisko. Żabson rozgrzał fanów mocnymi hip-hopowymi brzmieniami, Dawid Kwiatkowski porwał publiczność swoim koncertem, a Zalia zachwyciła wokalem.

Na scenie pojawił się także Tribbs, który zapewnił festiwalowiczom sporą dawkę muzycznej energii.

Łódź Summer Festival po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć różne muzyczne światy. Pierwszy dzień wydarzenia przyniósł mieszankę największych hitów, nowych brzmień i wyjątkowej festiwalowej atmosfery.

A to dopiero początek - przed uczestnikami kolejne koncerty i kolejne emocje.

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Konferencja Sopot Hit Festiwal - kwiatkowski