Leléka walczy o zwycięstwo dla Ukrainy na Eurowizji 2026. Kim jest?

Leléka - kim jest reprezentantka Ukrainy na Eurowizji 2026?

Leléka to pseudonim artystyczny Victorii Leleki. Wokalistka i autorka tekstów ukończyła Uniwersytet Teatralny im. Karpenki-Karego w Kijowie, a następnie rozpoczęła pracę jako aktorka w Teatrze Mołodym w stolicy Ukrainy. Leléka wyjechała do Niemiec 10 lat temu i kontynuowała edukację muzyczną, zdobywając tytuł magistra kompozycji jazzowej w Dreźnie oraz studiując kompozycję filmową na Uniwersytecie Filmowym w Babelsbergu. Wydała pięć albumów, wiele kolejnych utworów oraz stworzyła ścieżkę dźwiękową do popularnego serialu "Czarne żniwa". Muzyka Leléki łączy ukraińską tradycję, współczesne brzmienie i wyrazistą autorską interpretację. Na Eurowizji 2026 będzie reprezentowała Ukrainę z piosenką "Ridnym".

"Ridnym" - o czym jest piosenka?

"Ridnym" to przede wszystkim utwór o bliskich, korzeniach i więzi z domem. Sm tytuł można rozumieć po polsku jako "bliskim", "swoim" albo "dla ukochanych". W tekście pojawiają się obrazy przemiany i straty, ale kontrastują z nimi słowa o zszywaniu nowego losu dla najbliższych. To nawiązanie do ukraińskiej tradycji haftu jako symbolu ochrony, pamięci i ciągłości. Najmocniejszy sens piosenki to nadzieja mimo zagrożenia: korzenie nadal niosą wodę, a zasiane nasiona jeszcze zakwitną. Główną inspiracją Leléki była prawdopodobnie tęsknota za Ukrainą po wyjeździe do Niemiec.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.