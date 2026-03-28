Kuba Wojewódzki oskarża Jarosława Jakimowicza o wulgarne wyzwiska. Sprawa trafi do sądu

Kuba Wojewódzki kieruje sprawę do sądu przeciwko Jarosławowi Jakimowiczowi

Po okresie względnej ciszy wokół Jarosława Jakimowicza, były aktor i prezenter TVP znów znalazł się w centrum uwagi. Powodem jest internetowy wpis Kuby Wojewódzkiego, który w mocnych słowach zapowiedział wytoczenie mu procesu sądowego. Z relacji dziennikarza TVN wynika, że Jakimowicz skierował pod jego adresem wulgarne określenia, na co stanowczo zareagowali zarówno sam prezenter, jak i jego pełnomocnik prawny. Wojewódzki nie omieszkał przytoczyć dokładnej treści obelg w swoich mediach społecznościowych.

Jarosław Jakimowicz oskarżony o antysemickie i wulgarne wyzwiska wobec Kuby Wojewódzkiego

Dziennikarz opublikował na swoim profilu na Instagramie szczegóły incydentu, który rozegrał się w przestrzeni publicznej. Zwracając się bezpośrednio do Jakimowicza, Wojewódzki napisał:

QUIZ: "Młode wilki" to kultowy film. Jak dobrze pamiętasz historię młodych gangsterów? Pytanie 1 z 10 Ile lat mają mają w filmie tytułowe Młode Wilki? 19 20 21 Następne pytanie

Jarku. Rozumiem, że sytuacja na bliskim wschodzie jest napięta, wszyscy jesteśmy zdezorientowani, ceny benzyny etc. Ale nazywanie kogoś w miejscu publicznym, pełnym kamer, monitoringu oraz mało przyjaznych Ci ludzi, cytuję "żydowską k...ą", koniec cytatu, to zajęcie ryzykowne. Nie zyskało ono aprobaty ani mojej, ani mojego prawnika.

Wojewódzki kontynuował swój wpis, dodając kolejne uszczypliwości:

Wiem, że Tobie jako antysemicie marzą się pogromy, ale co Ci zrobiła ta najstarsza profesja świata. Oprócz prostego faktu bycia Twoją bezpośrednią konkurencją? Tak czy owak, recydywa boli podwójnie. Do zobaczenia w sądzie. Twój Jakub.

Reakcja internautów na post Kuby Wojewódzkiego o Jarosławie Jakimowiczu

Do swojego wpisu Kuba Wojewódzki dołączył fotografię Jarosława Jakimowicza. Publikacja wywołała natychmiastową reakcję użytkowników Instagrama, którzy w komentarzach masowo odnieśli się do zaistniałej sytuacji. Wśród licznych wpisów pojawiły się następujące głosy:

"Piękna orka", "Pięknie napisane", "Ach te Jarki", "I pomyśleć, że oglądałam jako nastolatka 'Młode Wilki' i wzdychałam do ekranu".

Tyle w TVP zarobił Jarosław Jakimowicz. Astronomiczna kwota!

Zobacz więcej zdjęć. Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska są małżeństwem?! Ona jest od niego o prawie 30 lat młodsza