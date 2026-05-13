Wieniawa krótko skomentowała występ Szemplińskiej na Eurowizji. Tak oceniła show reprezentantki Polski

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026 dostarczyła nam wielu emocji. Reprezentantka Polski zaprezentowała się na scenie jako przedostatnia i już od pierwszych sekund zachwyciła publiczność w arenie i widzów przed telewizorami. Artystka, która długo czekała na swoją szansę, bowiem po raz pierwszy miała reprezentować nasz kraj w konkursie w 2020 roku, zaserwowała jeden z najlepszych wokalnie momentów wieczora, a jej występ łączył w sobie śpiew na żywo, taniec i efekty specjalne. Szemplińska awansowała do zaplanowanego na sobotę wielkiego finału wydarzenia. Przez cały czas mogła liczyć na wsparcie swoich bliskich - rodziców oraz ukochanego, z którym wymieniła czułości po powrocie do green roomu. Wokalistce kibicowali też jej koledzy i koleżanki z branży. Jedną z osób, które skomentowały występ Alicji na Eurowizji 2026, była Julia Wieniawa. Współpracująca m.in. z występującym w teledysku Harry'ego Stylesa tancerzem artystka krótko skomentowała show, jakie przygotowali członkowie polskiej delegacji.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Wieniawa o Szemplińskiej na Eurowizji

Julia Wieniawa skomentowała występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Wokalistka i aktorka, która również stawia na dopracowane show, doceniła pracę, którą wykonali członkowie polskiej delegacji. Jurorka "Mam talent" podkreśliła, że show było na prawdziwie światowym poziomie.

Aaaa! Poziom światowy by Poland - napisała, dołączając emotikonę ognia.

Zapytana przed laty o swój udział na Eurowizji, nie powiedziała "nie".

Może jak kiedyś dostanę taką propozycję i będę miała pod to dobry repertuar, bo to musi być imperialna piosenka, to czemu nie? Wyznaję taką zasadą w życiu, że nigdy nie mów nigdy, bo potem się wyjdzie na hipokrytę - wyznała w rozmowie z "Jastrząb Post".