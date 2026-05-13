Dopiero co wygrał "Taniec z gwiazdami", a już chwali się nową pracą. Gamou Fall w hitowym serialu TVP!

Gamou Fall pokonał konkurentów i to właśnie on zwyciężył Kryształową Kulę 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktor i model udowodnił tym samym, że wbrew krążącym opiniom, format nie jest wcale konkursem popularności, bowiem zaczynał jako zdecydowanie najmniej popularny uczestnik zakończonej właśnie edycji, z czego doskonale zdawał sobie sprawę.

Zdecydowanie byłem najmniej znanym uczestnikiem, ale chyba chodzi o to w tej drodze, żeby być sobą i ludzie widzą, jak jesteś sobą, doceniają to. Tak samo, jak widzą ciężką pracę i gdy nabiera ona kształtów z tygodnia na tydzień. To jest to - wyznał w rozmowie z serwisem.

Po wygraniu Kryształowej Kuli i 200 tys. złotych Gamou Fall - również w rozmowie z ESKA.pl - wyjawił, iż pieniądze ma zamiar spożytkować na pierwsze w życiu wakacje all inclusive z całą rodziną. Do tej pory 34-latek stawiał raczej na odkrywanie nowych miejsc, aniżeli wylegiwanie się na leżaku z drinkiem w dłoni. Zanim jednak udał się na wymarzony i zasłużony wypoczynek, poinformował o kolejnym ważnym projekcie. Zaskakujące wieści napłynęły zaledwie kilka dni po zakończeniu emisji "Tańca z gwiazdami". Widzowie są zachwyceni!

Zaledwie kilka dni po zakończeniu "Tańca z gwiazdami" Gamou Fall pochwalił się nowym projektem zawodowym. Aktora oficjalnie dołączył do obsady kultowego serialu Telewizji Polskiej "Barwy szczęścia". Na ten moment nie wiadomo, kogo w nim zagra. Widzowie jednak z wielkim entuzjazmem przyjęli tę wiadomość, tak jak jego nowi koledzy i koleżanki z planu. Post skomentowała m.in. Wiktoria Gąsiewska.

Do tej pory widzowie mogli kojarzyć Falla z takich produkcji jak "Botoks", "Teściowie 2" czy "Zgon przed weselem". Jak poradzi sobie na planie flagowej produkcji TVP? Dowiemy się niebawem. Wszedł na niego tanecznym krokiem!