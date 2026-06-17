Klaudia Halejcio walczy z żywiołem na tarasie. Partner w szpitalu

Kariera aktorska Klaudii Halejcio rozpoczęła się już w wieku czterech lat, kiedy to zaczęła pojawiać się na deskach teatrów i w obsadach seriali. Edukację wyższą zdobywała na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, studiując psychologię społeczną w ramach indywidualnego toku nauczania. Choć artystka była w przeszłości w kilku medialnych związkach, to od paru lat tworzy rodzinę z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim. Para wychowuje 5-letnią córkę Nel w luksusowym apartamencie na warszawskim Ursynowie. Niestety, ostatni czas nie jest dla nich łaskawy.

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Partner Klaudii Halejcio usłyszał szokującą diagnozę

Na początku wyszło na jaw, że Oskar Wojciechowski musiał zostać hospitalizowany. Trzydziestoczteroletni partner aktorki dowiedział się o poważnych problemach kardiologicznych, co z pewnością wstrząsnęło młodą parą.

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Migotanie przedsionków. Potwierdzone na EKG. Coś, co kojarzyłem z ludźmi dużo starszymi ode mnie. Mam 34 lata

Taki wpis opublikował mężczyzna na swoim profilu na Instagramie, zdradzając powagę sytuacji.

Klaudia Halejcio ratuje zalany taras na Ursynowie

Zaledwie kilkanaście godzin później gwiazda udostępniła na Instagramie nagranie, na którym widać, jak musi samotnie walczyć ze skutkami ulewy. Na filmie można było zobaczyć Klaudię Halejcio ubraną w różowy dres i żółte kalosze, zmagającą się z ogromną ilością wody na zalanym tarasie. Takiego wydania znanej aktorki fani z pewnością się nie spodziewali.

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Co dalej z mieszkaniem Klaudii Halejcio?

Ze względu na pobyt Oskara w placówce medycznej, to właśnie aktorka musiała samodzielnie uporać się z wodą na przestronnym tarasie. Finał tych porządków pozostaje tajemnicą, ponieważ nagranie zamieszczone w sieci urywa się w momencie, gdy celebrytka spogląda z balkonu w dół. Można odnieść wrażenie, że sprawdzała, czy przy okazji nie zalała niższych pięter lub przechodniów. Znając jej poczucie humoru, wkrótce pewnie odniesie się do całej sytuacji w swoim stylu.

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