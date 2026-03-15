Klaudia El Dursi pozuje w samym ręczniku. Prezenterka pokazała całkowicie naturalną twarz

Wielkie zmiany u Klaudii El Dursi w TVN

Pod koniec minionego miesiąca znana celebrytka wyruszyła do Tajlandii wraz z małą córką Carmen, aby realizować zdjęcia do kolejnej odsłony "Hotel Paradise". Na początku marca stacja podjęła jednak decyzję, w wyniku której Klaudia El Dursi opuszcza dotychczasowy format i przejmuje stery w programie "Top Model".

W oczekiwaniu na rozpoczęcie wymagających nagrań do popularnego show modowego, prezenterka spędza wolny czas na "ładowaniu baterii".

Klaudia El Dursi publikuje wakacyjne materiały. Gwiazda bez grama makijażu

Za pośrednictwem platformy Instagram telewizyjna osobistość udostępniła obszerne relacje z azjatyckiej podróży. Opublikowane materiały wideo przedstawiają celebrytkę podczas przechadzek wśród egzotycznej fauny, a także w trakcie relaksu na terenie luksusowego kompleksu hotelowego. Tropikalne otoczenie oraz bezchmurne niebo tworzą doskonałe tło dla wypoczynku po intensywnym okresie w pracy.

Największe poruszenie wśród internautów wywołały fragmenty, na których prezenterka eksponuje swoją całkowicie naturalną urodę. Celebrytka zrezygnowała z jakichkolwiek kosmetyków na twarzy, a przed obiektywem aparatu zaprezentowała się owinięta jedynie w biały ręcznik.

Klaudia El Dursi ładuje baterie przed "Top Model". Koniec z "Hotelem Paradise"

Podróż do Azji Południowo-Wschodniej stanowi dla modelki ostateczne zamknięcie etapu związanego z randkowym show i jednocześnie chwilę oddechu przed zupełnie nową rolą. Po wielu udanych edycjach spędzonych na rajskiej wyspie, władze stacji powierzyły jej funkcję prowadzącej w modowej produkcji. Co ciekawe, to dokładnie ten sam telewizyjny format, który przed laty otworzył jej drzwi do wielkiej kariery w mediach.

Zanim jednak padną pierwsze klapsy na nowym planie zdjęciowym, gwiazda maksymalnie wykorzystuje uroki tropikalnego raju. Udostępniane w sieci ujęcia dobitnie udowadniają, że zmiana klimatu i brak codziennych obowiązków wpływają na nią niezwykle pozytywnie. Daleka wyprawa gwarantuje niezbędny reset psychiczny tuż przed startem flagowego programu rozrywkowego polskiego nadawcy.

