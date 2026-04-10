Kinga Zawodnik schudła 60 kilogramów. Na czerwonym dywanie zaskoczyła w prześwitujących koronkach

Kinga Zawodnik zrzuciła 60 kg po operacji bariatrycznej

Kina Zawodnik przez wiele lat zmagała się z otyłością, a kolejne testowane przez nią diety nie przynosiły żadnych długofalowych rezultatów. Rosnąca frustracja skłoniła ją w końcu do podjęcia radykalnej decyzji o chirurgicznym zmniejszeniu żołądka. Operacja bariatryczna okazała się absolutnym przełomem i zapoczątkowała całkowitą zmianę jej wizerunku. Dzięki zabiegowi Kinga Zawodnik zrzuciła łącznie około 60 kilogramów, zyskując zupełnie nową sylwetkę oraz ogromne pokłady pewności siebie. Zestawienia starych i aktualnych fotografii celebrytki niezmiennie wywołują ogromne zdumienie wśród internautów.

Sama ingerencja chirurgiczna na sali operacyjnej była jednak tylko początkiem długotrwałego procesu. Celebrytka musiała gruntownie przemodelować swoje codzienne nawyki i całe dotychczasowe życie. Wprowadziła bardzo rygorystyczny jadłospis, zaczęła dbać o regularne pory posiłków i na stałe włączyła do grafiku aktywność fizyczną. Gwiazda wielokrotnie zaznaczała w sieci, że skalpel nie załatwia wszystkiego, a faktyczna walka o utrzymanie nowej wagi wymaga od niej nieustannej pracy każdego dnia.

Obecnie prezenterka stała się motywacją dla tysięcy osób w całej Polsce. Na swoich profilach w mediach społecznościowych chętnie dokumentuje kolejne etapy przemiany, w ogóle nie ukrywając przy tym gorszych i trudniejszych momentów. Odzwierciedleniem jej rosnącej śmiałości są nowe zdjęcia, do których pozowała w koronkowym komplecie.

Odważna stylizacja Kingi Zawodnik na imprezie motoryzacyjnej

Niedawno gwiazda uświetniła swoją obecnością Wielkie Motoryzacyjne Show zorganizowane przez Karolinę Pilarczyk. To właśnie podczas tego wydarzenia wywołała ogromne poruszenie za sprawą swojego ubioru. Prezenterka postawiła na zachowawczą czerń, jednak przełamała ją bardzo odważnymi, prześwitującymi wstawkami, które natychmiast przykuwały uwagę.

Koronki zdobiły nie tylko ramiona i głęboki dekolt celebrytki. Kinga Zawodnik zdecydowała się na ekstrawaganckie zestawienie czarnego topu z transparentnymi rękawami oraz koronkowych spodni.

Taka kreacja idealnie wyeksponowała efekty jej wielomiesięcznej i okupionej ogromnym wysiłkiem walki o nową figurę.

