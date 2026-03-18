Katarzyna Dowbor walczy o życie przyjaciela Stefana. "Dla mnie to trudny czas"

Dramatyczna diagnoza psa Katarzyny Dowbor

Dla Katarzyny Dowbor nastały wyjątkowo ciężkie chwile. Jej ukochany pies, zaledwie trzyletni Stefan, toczy nierówną walkę ze śmiertelną chorobą. Zdiagnozowano u niego nowotwór kości, a rokowania są zatrważające – weterynarze dają mu od trzech do maksymalnie sześciu miesięcy życia. Dziennikarz Super Expressu postanowili skontaktować się z prezenterką, aby zapytać, jak radzi sobie w obliczu tej tragedii.

"To bardzo trudne. To najukochańszy pies na świecie" - mówiła poruszona Katarzyna Dowbor.

Wysokie koszty leczenia psa Katarzyny Dowbor

Prezenterce udało się dotrzeć do wybitnych specjalistów, którzy zajęli się Stefanem. Mimo pesymistycznych diagnoz, gwiazda nie zamierza rezygnować z walki o życie swojego czworonożnego przyjaciela, niezależnie od ceny. Przyznała wprost, że terapia jest niezwykle droga, zwłaszcza że w przypadku zwierząt nie ma mowy o jakiejkolwiek refundacji kosztów medycznych.

"Stefan ma bardzo dobrze dobrane leki. Bardzo drogie, bo leki weterynaryjne są bardzo drogie. Leczenie zwierząt nie jest refundowane, więc płacę 100 procent" - zdradza Dowbor. "Mam najlepszych lekarzy" - dodała.

Katarzyna Dowbor dostrzega zmianę w zachowaniu Stefana

Prezenterka podzieliła się z dziennikarzami "Super Expressu" wzruszającą refleksją. Odkąd Stefan zachorował na raka, zauważyła wyraźną zmianę w jego codziennym funkcjonowaniu. Z relacji dziennikarki wynika, że pies wykazuje ogromną chęć bliskości i stara się okazać jej jeszcze więcej uczucia niż zazwyczaj.

"Dla mnie to trudny czas, bo choroby się nie cofnie. Zwierzęta czują. On teraz chce strasznie pokazać mi najwięcej siebie. Przychodzi, aby go głaskać i przytulać. W ogóle zauważyłam, że nie lubi, gdy wychodzę z domu. Tak jakby mówił do mnie: bądź ze mną" - mówiła wzruszona Katarzyna Dowbor w rozmowie z Super Expressem.

Dalsze leczenie psa Katarzyny Dowbor

W najbliższym czasie Stefana czeka ważne badanie – rezonans magnetyczny. Wyniki pozwolą określić, czy pies będzie mógł zostać poddany kolejnej sesji radioterapii. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez lekarzy weterynarii na podstawie tempa rozwoju choroby.