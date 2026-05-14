Kasia Sienkiewicz debiutuje solo. Piosenkarka szczerze o pracy bez brata i nowym singlu

Kasia Sienkiewicz wydaje pierwszy solowy singiel. Dlaczego zdecydowała się na projekt bez brata?

Kasia Sienkiewicz, którą wszyscy kojarzą przede wszystkim z duetu Kwiat Jabłoni, postanowiła spróbować swoich sił w pojedynkę. Wokalistka opublikowała właśnie utwór pod tytułem "Były momenty", który jest jej pierwszym w pełni samodzielnym projektem. Jak przyznała w rozmowie z Michałem Hanczakiem w Radiu Eska, decyzja o rozpoczęciu solowej drogi nie była łatwa i wiązała się z wieloma nieprzespanymi nocami. Mimo obaw o to, czy taki ruch ma sens, ostatecznie wygrała chęć tworzenia i występowania na scenie, co od lat sprawia jej ogromną radość.

Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? [...] Jednak nagrywam piosenki i występuję, i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu - powiedziała Kasia Sienkiewicz.

Samodzielna praca nad piosenką "Były momenty". Kasia Sienkiewicz o braku wsparcia Jacka

Praca nad nowym materiałem bez stałej obecności brata, Jacka Sienkiewicza, była dla piosenkarki dużą zmianą. Do tej pory w zespole Kwiat Jabłoni wszystkie kluczowe decyzje dotyczące tekstów czy ostatecznego brzmienia piosenek podejmowali wspólnie. W solowym projekcie Kasia Sienkiewicz musiała zmierzyć się z pełną odpowiedzialnością za każdy szczegół swojej twórczości. Choć początkowo brakowało jej kogoś, kto oceniłby jej pomysły, z czasem polubiła tę nową swobodę. Co ciekawe, Jacek nie był pierwszą osobą, która usłyszała nowy singiel, najpierw artystka pokazała go swojemu chłopakowi.

Ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie. Tak, to jest dobre, robimy to. Albo nie, uważaj z tym. Tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu - przyznała wokalistka.

O czym opowiada nowy singiel Kasi Sienkiewicz? Historia trudnych relacji i dobrych wspomnień

Piosenka "Były momenty" porusza temat skomplikowanych związków, w których ludzie zostają ze sobą tylko ze względu na nieliczne, miłe chwile z przeszłości. Kasia Sienkiewicz opisuje to zjawisko jako sytuację, w której dobre wspomnienia zacierają prawdziwy, często bolesny obraz całej relacji. Wokalistka przekonuje, że warto szukać takich ludzi, z którymi szczęście jest codziennością, a nie tylko rzadkim wyjątkiem. Singiel ma więc słodko-gorzki charakter, bo z jednej strony opowiada o trudnościach, a z drugiej docenia wartość dobrych momentów, które budują satysfakcję z życia.

To jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości - wyjaśniła piosenkarka.

Kiedy nowa płyta Kasi Sienkiewicz? Artystka zdradza plany na koncerty i teledyski

Premiera singla to dopiero początek intensywnego czasu dla artystki. Do piosenki powstał już artystyczny teledysk, w którym wokalistka dużo tańczy w czerwonej sukience. Za scenariusz klipu odpowiada reżyser Michał Sierakowski, z którym gwiazda współpracowała już przy innych projektach. Kasia Sienkiewicz skompletowała już nowy zespół i odbyła pierwsze próby przed letnimi festiwalami. Jesienią planuje wyruszyć w trasę klubową, podczas której zaprezentuje materiał ze swojej nadchodzącej, solowej płyty. Porównuje ten moment swojej kariery do powrotu na pierwszy poziom w grze komputerowej, ale z dużym bagażem doświadczeń.

Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego, a jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu - stwierdziła Kasia Sienkiewicz.

Wokalistka bardzo cieszy się z pozytywnego odbioru swojej nowej drogi i zachęca fanów do przesyłania słów wsparcia. Takie wiadomości dają jej dużo energii do dalszego działania nad płytą.

Julia Wieniawa o show Szemplińskiej na Eurowizji [GALERIA]

20