Kanye West mógł dostać zakaz wjazdu do Polski! Cienkowska potwierdza gotowość rządu do radykalnych kroków

Kanye West ze zablokowanym koncertem w Polsce

Występ Kanye Westa w naszym kraju oficjalnie przeszedł do historii, zanim w ogóle się rozpoczął. Zarządcy Stadionu Śląskiego opublikowali w mediach społecznościowych krótki komunikat, w którym poinformowali, że zaplanowane na 19 czerwca 2026 roku muzyczne show z udziałem Ye nie dojdzie do skutku ze względu na uwarunkowania formalno-prawne. Dziennikarze „Super Expressu” skontaktowali się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze zanim sprawa nabrała tak drastycznego obrotu. Marta Cienkowska zdradziła wówczas redakcji, że osobiście nakłaniała promotorów imprezy do wycofania się z tego kontrowersyjnego projektu.

KANYE WEST OGŁOSIŁ KONCERT W POLSCE

Rząd mógł wydać zakaz wjazdu dla Westa

Przedstawicielka resortu kultury nie ukrywała na łamach „Super Expressu”, że w przypadku uporu ze strony organizatorów, państwo miało w zanadrzu znacznie bardziej radykalne środki. Możliwy był scenariusz, w którym wprowadzono by odgórny zakaz przekroczenia granicy dla amerykańskiego gwiazdora.

20